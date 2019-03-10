搶票預備！清明連假離島再開第二波加班機　華信、遠航3/11上午開訂

▲清明連假離島第二波加班機，統一3/11上午9點開放訂位。（圖／華信航空提供）

記者賴文萱／台北報導

搶票預備！今年清明4天連假，為因應離島居民搭機需求，華信航空、遠東航空規劃第二波加班機，分別加飛台北-金門、台北-澎湖。第二波加班機訂於3月11日上午9時起統一對外開放訂位。

華信航空指出，清明連假期間，將於4月7日以104人座的E190機型加飛台北-金門來回2架次，台北-金門AE1277班次20:10從松山機場起飛、21:10抵達金門；金門-台北AE1278班次21:40從金門起飛、22:40抵達台北。

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今年華信航空清明節離島加班機，總共增開118架次加班機、增加9,824個座位數。配合金門航線旅客訂位需求，華信航空所增開的第二波加班機，統一開放訂位時間為3月11日上午9點起，民眾可透過華信航空客服中心、華信網站或APP訂位購票，或透過全家超商訂位購票。

▲遠東航空於清明連假期間，規劃加開台北-金門及台北-澎湖加班機。（圖／遠航提供）

另外，遠東航空也規劃清明連假加班機，分別為4月4日FE8071 台北17：10-18：10金門、FE8072 金門18：50-19：50台北；4月4日及4月7日FE8029 台北18：35-19：20澎湖、FE8030 澎湖20：05-20：50台北。遠東航空同樣將於3月11日上午9點開放清明加班機訂位。