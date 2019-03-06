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要通水還是通電都準備好了！　福建：和金馬加強「新四通」

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▲金門與廈門通水儀式現場。（圖／記者馬叔安攝）

▲去年金門與廈門通水儀式現場。（圖／記者馬叔安攝）

記者陳政錄／北京報導

作為大陸對台工作重點地區，福建省今天於全國兩會期間召開團體會議。面對媒體提問「新四通」落實，廈門市人大常委會副主任、台盟中央委員陳紫萱說，習總書記多次表達兩岸通水、通氣、通電、通橋是「頭等大事」，目前向金馬供電、馬祖供水研究工作都已做好前期準備，未來將考量金馬同胞需求加強建設。

福建省6日於全國人大會議期間，召開團體會議和審議年度預算，由省委書記于偉國主持，面對媒體會後提問未來「新四通」工作展望及對台工作成果時，于偉國請陳紫萱進行回應。

▲▼第十三屆全國人民代表大會第二次會議，福建省代表團全體會議。（圖／記者陳政錄攝）

▲第十三屆全國人民代表大會第二次會議，福建省代表團全體會議。（圖／記者陳政錄攝）

陳紫萱強調，習近平對兩岸工作相當重視，還曾出席首屆海峽兩岸隧道工程研討會，因此在去年8月5日完成福建金門通水後，目前已初步完成向金門、馬祖供電，以及向馬祖供水的研究工作，做好前期準備，未來將考量金馬同胞需求，加強各項互聯互通建設。

關於惠台31條措施落實，陳紫萱表示，福建省在百分百落實31條措施的同時，發布地方具體實施方案「福建66條」，廈門、南平、寧德、福州、莆田、泉州等多地也先後推出落實辦法，省檢察院、廣電出版總局等亦紛紛制定細則。

▲▼廈門市人大常委會副主任、台盟中央委員陳紫萱。（圖／記者陳政錄攝）

▲廈門市人大常委會副主任、台盟中央委員陳紫萱。（圖／記者陳政錄攝）

在此之下，陳紫萱表示目前有176家台商，享受高新技術企業減按15%徵收所得稅優惠、35家列入重點項目、138家享生產電價優惠、22家申請國家基金項目、146戶台胞首次配住公共租賃房、57名台胞執業資格被採列，同時，去年490名台生報考福建大專院校，年增率67%；來閩就業1萬2000人，年增8.5%。

平潭綜合實驗區管委會主任林文耀進一步表示，福建平潭深化開放式的中央決策國家戰略，目前與台灣推進院校交流合作、企業落地、經貿交流，邀請台灣村里長來展開工作，是推進兩岸經貿文化交流的排頭兵。

▼福建省平潭綜合實驗區管委會主任林文耀。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼福建省平潭綜合實驗區管委會主任林文耀。（圖／記者陳政錄攝）

金門縣長楊鎮浯今年初與廈門市府會談後，大陸國家電網福建公司就指出，已規劃好「以海底電纜向金門、馬祖供電」的方式，只待工程實施。另連江縣長劉增應2月中率團抵福州進行「榕馬會談」，內容也聚焦推進兩岸通水、通氣、通電、通橋。


大陸國家主席習近平1月2日在《告台灣同胞書》40周年紀念活動上，提到對台工作未來在經貿、基建設施、能源資源與行業標準上，推進應通盡通的「新四通」說法，並表示可以率先實現金門、馬祖與福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。

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