華航將砍「不賺錢航線」首波可能名單出爐　交通部回應了

▲華航內部檢討不賺錢航線，預計下半年將有動作。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師罷工雖落幕，但在人力成本攀升情況下，傳出內部也著手檢討班表，包含獲利不佳的長程線以及載客率低、獲利差的亞洲區域航線，包含新加坡中轉泗水、印度德里、倫敦、安大略及紐澳航線等，都在首波名單內。對此，交通部回應，尊重華航公司治理。

請繼續往下閱讀...

▲華航機師罷工雖落幕，但人事成本攀升，華航著手進行航線檢討。（圖／記者林敬旻攝）

華航機師罷工7天，勞資雙方最終達成共識，後續將改善疲勞航班人力派遣，但也使得人力成本跟著攀升。華航也著手評估「減少支出與提升獲利」方案，除會檢討獲利不佳航線外，也會調配淡、旺季航班增加機隊使用效率。

據了解，華航內部對於獲利不佳的長程線以及載客率低、獲利差，需要增加人力派遣的亞洲區域航線，優先進行檢討。第一波檢討名單據傳包含新加坡中轉泗水、印度德里兩航線，以及倫敦、安大略及紐澳航線等。

▲華航評估撙節方案，預計下半年起將調整獲利不佳的航線。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，在罷工期間，華航就已傳出要進行中短期的規劃，當時華航發言人劉朝洋表示，不一定是最不賺錢的，要考量機型、定位狀況等綜合條件，以影響最小作為考量，陸續評估中。

對此，交通部回應，尊重華航公司治理，由華航自己判斷，但是航線調整需要報民航局。