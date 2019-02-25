影／2月颱「蝴蝶」重回強颱還又增強！今年颱風季恐不妙？　彭啟明說話了

記者賴文萱／台北報導

今年第2號颱風蝴蝶，昨晚8點減弱成中颱，但上午8點又增強重回強颱等級，甚至下午強度又略再增強。氣象局指出，蝴蝶不太有機會影響陸地，預估228左右就會在海上自生自滅。至於2月就出現強颱，是否代表今年颱風對台灣的影響會很大？天氣風險公司總經理彭啟明說，每個颱風都是單獨的個體，但在暖化的趨勢下，氣候統計上有越來越多強颱發展的條件，破紀錄成為一種常態。

▲蝴蝶颱風減弱成中颱後，又再增強重回強颱等級。（圖／中央氣象局）

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氣象局預報員陳伊秀表示，蝴蝶颱風昨晚減弱成中颱，但今天又重回強颱，甚至下午強度還有略為增強，不過對台灣天氣沒有直接影響，僅東半部地區（含綠島、蘭嶼）及恆春半島要注意長浪，颱風預估228左右就會消散。

天氣風險公司總經理彭啟明則說，2號颱風蝴蝶，在周末創下北半球在2月份有颱風觀測紀錄史來最強的颱風，但距離台灣大約在東南東方2300公里的地方，和周末春雨沒有相關。預期蝴蝶颱風往西北移動時，會進入較冷、大氣環流也不利發展的環境，很快就會逐步的消散。

他說，更多人擔心，2月份會有強颱，是否今年颱風對台灣的影響會很大，但這個假設性問題很不好回答，因為每個颱風都是單獨的個體，也沒有一開始強，今年都會強的理由。但的確在暖化的趨勢下，氣候統計上，有越來越多強颱發展的條件，長期來看的確是有這趨勢，破紀錄成為一種常態，如果沒有努力的面對暖化下的氣候變遷，就要把破紀錄當成一種習慣了。

▲未來一周天氣概況。（圖／中央氣象局）

至於未來天氣，氣象局表示，周二、三東北季風減弱，整體溫度回升，中南部日夜溫差大；環境水氣減少，風向偏東風至東南風，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

另外，即將到來的228四天連假天氣概況，連假首日將會有一波東北季風短暫影響，北台灣將轉濕冷，高溫部分約22、23度，低溫約15、16度。連假第2、3日，東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴的天氣型態。

但連假收假日（3/3）又會有一道鋒面通過，以及東北季風增強，屆時北部、東北部將有短暫陣雨，雨勢會比第一波還稍大，高溫部分僅18-21度，低溫則約15、16度。中南部地區在連假期間大致為晴到多雲天氣，高溫約28-31度，僅需留意日夜溫差大。