影／大變天！鋒面、冷氣團猛襲「北台轉雨下探12°C」　氣象局：這波很有感

記者賴文萱／台北報導

要變天了！氣象局指出，周四晚至周五清晨有道鋒面通過，北部、東北部明顯轉雨，沿海地區更可能有雷雨機率。另外，周五起，大陸冷氣團南下，北台灣氣溫將一路下降，且越晚越冷，白天高溫不超過20度，僅剩15-18度，晚間低溫更下探12-13度，最低溫落在周日清晨。

▲鋒面深夜通過，北部、東北部清晨前防雨勢，冷氣團周五南下，白天起有感降溫。（圖／中央氣象局）

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▲大陸冷氣團周五南下，北部整天高溫僅15-18度。（圖／記者黃克翔攝）

氣象局預報員顏增璽表示，今天晚上會有一道鋒面通過，深夜到周五清晨，中部以北、東北部及金馬地區轉為短暫陣雨，局部沿海地區更可能會有劇烈雷雨。周五上半天大陸冷氣團南下，北部水氣稍減少，屬於陰天偶爾飄雨，中南部天氣則會回穩。

▲鋒面、大陸冷氣團接力影響，周末2天明顯濕冷。（圖／中央氣象局）

溫度方面，相較於近日各地都有25度以上高溫，北部明天一早起就會很有感變冷，白天不到20度，僅15-18度，低溫部分掉到12-13度，其中最低溫發生在周日清晨；中南部地區高溫仍有26-27度，但低溫也僅剩15-17度，要留意日夜溫差大。

氣象局表示，周末2天都受大陸冷氣團影響，再加上華南雲雨區東移，3000公尺以上高山，如玉山、合歡山有降雪機率。冷氣團影響，預計將持續到下周一，但水氣仍多，溫度明顯回升則要等到下周二之後。