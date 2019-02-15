回顧台灣史上首次機師大罷工　「7天事件懶人包」看懂160hrs吵什麼

▲華航機師發動罷工160小時，7天影響近3萬旅客，雙方終於在情人節當天達成共識，宣告罷工落幕。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師罷工行動終於在第7天正式落幕，勞資雙方第四度協商自上午10時展開，除上次會議已取得共識的疲勞航班派遣外，經過10個多小時的會議，雙方就國籍副機師升訓、禁搭便車條款及秋後算帳、撤換不稱職主管以及比照長榮航空保證第13個月全薪達成共識。機師工會也正式宣告長達160小時的機師罷工行動結束，雙方也協議簽完和平協議後，3年半內不會再罷工。《ETtoday新聞雲》也整理出罷工7天以來的事件懶人包，一次回顧這場台灣史上首次機師大罷工行動。

▲機師工會怒喊捍衛飛安、拒絕過勞，發動長達7天的罷工行動。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣史上首次機師大罷工「7天事件時序表」

2/8 罷工Day 1：機師工會初四深夜宣告「清晨6點展開無限期罷工」

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2/9 罷工Day 2：華航勞資展開首度協商，6小時談不攏，宣告罷工繼續

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2/10 罷工Day 3：華航勞資陷僵局，反機師罷工員工集結抗議

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2/11 罷工Day 4：勞資協商4hrs二度破局，罷工、反罷工華航員工場外對嗆

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2/12 罷工Day 5：機師工會突襲喊凌晨1點「紅眼協商」

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2/13 罷工Day 6：勞資雙方11小時「紅眼協商」，談妥關鍵疲勞航班派遣

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2/14 罷工Day 7：勞資四度12hrs馬拉松式協商談妥5訴求，罷工宣告落幕

▲華航機師8日清晨6時起發動罷工。（圖／記者林敬旻攝）

2/8 罷工Day1：機師工會初四深夜宣告「清晨6點展開無限期罷工」

因不滿勞資協商，華航態度強硬沒有進展，華航機師工會8日深夜12點多突然宣布，清晨6點展開史上第一次罷工。當天自台北時間8日上午6時報到時間起，於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工。參與的機師必須至定點交「檢定證」，一旦繳交屆時就無法駕駛飛機。

華航積極調度航班，罷工首日，取消航班13班次，受影響旅客1800人，但比預期4000人少了至少2200人。

▲華航機師在罷工首日開始繳交檢定證，正式投入罷工行動。（圖／記者曹悅華攝）

機師工會5項訴求包括：

1.改善疲勞航班，8小時長程航班改3人派遣、12小時以上改4人派遣。

2.副駕駛升訓透明化，保障國籍機師工作權。

3.禁止對工會幹部施壓、脅迫、秋後算帳，與工會達成協議之權益項目由會員專屬。

4.撤換破壞勞資關係之不稱職主管。

5.比照長榮航空保證第13個月全薪，納入團協，會員限定。

▲華航機師發動罷工以來，逾170多班航班取消，影響近3萬旅客。（圖／記者林敬旻攝）

2/9 罷工Day2：華航勞資展開首度協商，6小時談不攏，宣告罷工繼續

華航機師發動罷工後的隔日，在交通部積極介入下，勞資雙方在下午3時展開首次勞資協商，但歷經6個多小時，直到晚間9點15分左右，機師工會理事長李信燕突然離開交通部大門，直言會議僅談了第一項訴求，但毫無共識，宣布機師罷工行動繼續。

▲華航勞資雙方協商破局，工會齊喊口號。（圖／記者洪巧藍攝）

會後，交通部長林佳龍與華航總經理謝世謙輪流出面召開記者會。在首次協商會議中，就疲勞航班議題，工會希望7小時以上改3人派遣，華航則是希望定義在8小時以上，雙方僵持；但12小時改4人派遣這部分，華航則同意。交通部則提出折衷方案，希望由工會提出疲勞航線，交通部來主持逐條檢視，從降落困難度、季節等等，希望在中間得到平衡。不過，該方案仍遭機師工會。據統計，罷工第二日，華航取消17航班，延遲6航班。

▲為讓機師罷工落幕，交通部長林佳龍（左）、交通部次長王國材（右）積極協助勞資雙方進行協商座談。（圖／記者屠惠剛攝）

2/10 罷工Day3：華航勞資陷僵局，反機師罷工員工集結抗議

華航罷工進入第3天，當時機師工會統計已超過500位機師繳交「檢定證」參加罷工，機師工會也堅持華航要先答應工會版本的疲勞航班訴求才願意重回談判桌。當天不滿罷工的華航員工串聯集結抗爭，員工怒批，華航企業營運豈容桃園市職業工會的勢力來胡搞，他們不是華航人，外部勢力滾出去。抗議員工怒吼「華航員工、反對罷工。停止罷工、回來開工。綁架旅客、人神共憤。交通部會，出來面對」

▲不滿華航機師罷工的華航員工，群起集結赴交通部抗議，喊話機師快回去開工。（圖／記者李毓康攝）

交通部再度出手積極促成勞資二度協商，晚間宣布，工會願意回來談了，確定第二次勞資座談時間訂於11日下午5點。

華航當天也發布重訊，自2月8日至10日總計取消60個航班，3天營收損失估約7800萬，初步統計的損失營收僅為受到罷工而停飛的機票總和，其餘包括罷工期間所加發給堅守崗位員工的獎金，以及後續給旅客的補償，則尚未估計。

▲華航勞資協商二度破局，王國材出面直喊「真的失望」。（圖／記者季相儒攝）

2/11 罷工Day4：勞資協商4hrs二度破局，罷工、反罷工華航員工場外對嗆

華航二度勞資協商敲定下午5點在交通部展開，交通部本料在第二次勞資協商後，就能解決罷工議題，沒想到雙方激戰4小時，仍因對疲勞航班管理沒有共識，最終導致談判破裂。這次協商過程中，華航原已經接受工會一開始提出的8小時派遣3人、12小時派遣4人訴求，更加碼7小時紅眼航班也派遣3人，但工會竟再拋出7小時「飛航值勤時間」及「多航段」的案子，這讓主持會議的交通部次長王國材也直言「我當場嚇了一跳」。

▲▼華航勞資雙方二次協商，正反方支持者場外互嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

就在二度勞資座談場外，機師工會與反對罷工地勤雙方各有近百人聚集場外，被警方圍柵隔成兩方，互相高喊口號訴求較勁。貌似揶揄10日下午地勤反對罷工抗議有不少人是主管級人士，機師方一度高喊「長官好」，對面反罷工成員則回喊「我們是基層」，並強調「罷工無理、反對罷工、華航加油」並且對機師呼喊「回頭是岸」；機師工會方也不甘示弱，不斷呼喊「團結、戰鬥」、「機師罷工一定成功」還現場合唱《勞動者戰歌》，兩方相互較勁意味濃厚。

▲華航確定機師罷工旅客賠償方案，不論團客、散客的食宿交通都實報實銷，散客訂有金額上限。（圖／記者林敬旻攝）

華航當天確認旅客賠償方案，最後確定不論團客、散客的食宿交通都實報實銷，散客總額則訂有不超過250美元的限制。

▲華航機師罷工勞資第三次座談會議凌晨1點展開，首度全程開放媒體直播。（圖／記者季相儒攝）

2/12 罷工Day5：機師工會突襲喊凌晨1點「紅眼協商」

華航機師罷工事件第2輪協商破局，交通部原敲定下午行第3次座談會，但機師工會凌晨表示希望延到13日再舉行。交通部政次王國材則提出新想法，每天下午將會開放交部會議室，提供雙方座談，直到罷工結束。

▲機師工會突襲要求凌晨1點展開「紅眼協商」。（圖／記者屠惠剛攝）

機師工會當天下午約3點半突然發布聲明，要求協商改至凌晨1點起開滿8小時，讓交通部與資方一同體驗「疲勞航班」，過程中若有非坐在會議室座位上實質協商之時間（如休息或用餐等），比照華航資方對「飛行時間」與「飛行執勤時間」認定之立場，需自協商時間中扣除，並全程對外直播。

對此，交通部與華航也立即回覆樂於配合，並隨即協調場地，自13日凌晨01：00起，於本部「集思交通部會議中心」5樓集會堂舉行，由交通部政次王國材主持。由於過去兩次協商會議，雙方事後說法兜不攏，因此勞資都喊話接受開放轉播，交通部也決議第三次座談會順應雙方及媒體要求全程開放轉播。

▲華航勞資協商紅眼協商11小時，勞方代表機師工會常務理事陳蓓蓓打哈欠，初步談妥疲勞航班共識。（圖／記者屠惠剛攝）

2/13 罷工Day6：勞資雙方11小時「紅眼協商」，談妥關鍵疲勞航班派遣

經歷9日、11日二次勞資座談會破局，在機師工會要求下，華航勞資第3次座談會於13日凌晨1時在交通部舉行，座談會由交通部政次王國材主持，同時也首度全程開放直播。

受注目攸關飛安的第一項「疲勞航班」訴求，工會初步同意資方提出的飛時8小時以上3人派遣、12小時以上4人派遣，但另提出10條特殊航線討論。華航也在會中同意五條航線改善，包含美國內陸之安克拉治-紐約來回、帛琉、西安改3人派遣，關島來回2人派遣但安排關島住房、重慶紅眼貨機改4人派遣（回程休時回復一般休時）。

但因班表需預排，重慶、西安航線從簽署生效月（當月15日前，次月實施；當月15日後，次次月實施），即可實施。帛琉、關島部分，則需要3個月才可實施。安克拉治-紐約來回改3人派遣需從簽署月後6個月後實施。

▲華航總經理謝世謙（左）全程參與勞資協商，10疲勞航線讓步5條，與工會達成共識。（圖／記者屠惠剛攝）

疲勞航班討論從深夜1點談至上午8時才告段落，之後雙方進入第二項保障國籍機師工作權討論，工會提出訴求包括：3年內外籍機師比例降至5%且不得再進用外籍機師、外籍副機師不得升訓、同意機師工會派人參加評議選訓會議、選訓排序以年資為依規、立即開放本國籍飛行員與具商用飛行執照CPL飛行員招募、公布升訓機師中機師工會會員與非會員比例。

但是雙方認知差距大未獲共識，僵局持續到接近中午，與會人士陸續出現疲態，華航法務經理單嘉鈴，現場也出身體不適被扶出去，雙方同意14日上午10時再進行討論。

根據華航發布重訊，自2/8至2/13，總計取消航班174班，累計營收損失金額估計約新台幣3.8億元。依照目前官網已公告取消航班數，至2/20，預估未來營收影響金額約新台幣0.9億元，影響航班比例約佔總航班數3%。

▲華航四度勞資協商長達12小時，最終宣告5訴求達共識，罷工落幕。（圖／記者屠惠剛攝）

2/14 罷工Day7：11hrs馬拉松式協商談妥5訴求，罷工落幕

華航機師罷工行動邁入第7天，影響近3萬名旅客，上午10時勞資再度展開四度協商。前面3次協商會議共計21小時，上午會議展開後，有關國籍副機師升訓訴求達共識，華航同意於2年內研議規劃只進用外國籍副駕駛，不直接以正機師身分進用外國籍機師；若無特殊情形，不再增加外國籍正機師之聘用。

▲華航勞資晚間10點多公開簽定團體協約，5訴求達成共識，並約定3年半內絕不罷工。（圖／記者季相儒攝）

剩下3項訴求，雙方從原先講好的公開直播變成密室協商，包含禁搭便車條款及秋後算帳、撤換不稱職主管以及比照長榮航空保證第13個月全薪等。雙方代表華航總經理謝世謙與機師工會理事長李信燕共同出面，最終於晚間10點多共同簽訂團體協約，機師工會也於晚間10時25分正式宣布罷工結束，開始恢復上工。

▲機師7天罷工結束，華航董事長何煖軒出面發表談話，「歡迎家人回家」。（圖／記者季相儒攝）

華航總經理謝世謙說，針對派遣人力增加成本部分，一年整體成本估增加1億5千6百萬，不過簽署的團協工會也做出讓步，不再堅持會員專屬（禁搭便車條款），對於其他非會員同仁將一視同仁適用。華航董事長何煖軒也出面表示，罷工既然結束，華航非常歡迎各位家人回到家裡來，一起奮鬥，為這家公司努力。

▲在宣告罷工行動結束後，機師工會也向會員宣布可取回檢定證復工。（圖／記者呂佳賢攝）

達成5訴求共識如下：

一、疲勞航班改善

資方提出的飛時8小時以上3人派遣、12小時以上4人派遣，但另提出10條特殊航線需要討論，工會提出10條目前認為極需改善的10條疲勞航班，希望資方能率先同意改為3人派遣，包含美國內陸貨機（安哥拉治-紐約、安哥拉治-芝加哥）、曼谷來回、大陸紅眼貨機（北京、西安）、帛琉、金邊、東京、關島。

針對機師工會提出急需改善的10條疲勞航線，華航目前已同意，美國內陸之安克拉治-紐約來回、帛琉、西安改3人派遣，關島來回2人派遣但安排關島住房、重慶紅眼改4人派遣（回程休時回復一般休時）等5條航線。

二、有關副機師升訓及外國籍機師進用訴求

1.公司於二年內研議規劃只進用外國籍副機師，不直接以正機師身分進用外國籍機師。若無特殊情形，不再增加外國籍正機師之聘用。

2.公司若有缺額將依照人力會議結論辦理，並以公平、公正、公開之方式處理。若本國籍機師之條件與外國籍機師相同，則以本國籍機師優先聘用，惟外國籍機師居住於臺灣地區者(相關解釋依入出國及移民法辦理)不適用之。

3.每年底預作次年度人力規劃，於每年三月、九月升訓會議前公布各機隊缺額，並供機師得自行至辦公室查閱個人成績，重申相關加分比重公司均已公開於內部網站。

4.升訓評比分數相同者，以本國籍機師優先，每次升訓員額本國籍不得低於外國籍，惟外國籍機師居住於臺灣地區者(相關解釋依入出國及移法辦理)不適用之。

三、有關禁止秋後算帳部分

中華航空公司對工會及會員就本次爭議行為，對本公司所為如符合法律所定爭議行為之言行，公司予以尊重。另將遵守工會法、勞資爭議處理法及中華民國相關法律，並不會對工會及其會員有違反前述法令之行為。

四、研議管理制度

罷工事件結束後，公司同意就勞資爭議起因詳加研議及改善管理制度。同時未來將加強與工會溝通協商。

五、飛安獎金（有關金額部分約定於108.2.21再議納入團協）