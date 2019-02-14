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快訊／華航勞資談妥禁秋後算帳等5訴求　工會：簽團協後宣布結束罷工

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▲▼華航機師罷工，勞資第三次座談會議，華航總經理謝世謙。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航勞資座談會議。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者賴文萱／台北報導

華航機師罷工行動邁入第7天，勞資雙方第四度協商自上午10時展開。除上次會議已取得共識的疲勞航班派遣外，經過10個多小時的會議，雙方就國籍副機師升訓、禁搭便車條款及秋後算帳、撤換不稱職主管以及比照長榮航空保證第13個月全薪達成共識，晚間10點將召開記者會說明。機師工會表示，團協簽訂之後，就會正式宣告結束長達7天的機師罷工行動，預期最快今晚結束罷工。

交通部政次王國材晚間宣布，目前雙方訴求已達共識，包含交通部長林佳龍、勞動部長許銘春，華航董事長何煖軒、行政院副院長陳其邁以及桃園市長鄭文燦等等會出面召開記者會。

勞資四度協商，機師工會5項訴求已全數達成共識。

一、疲勞航班改善

資方提出的飛時8小時以上3人派遣、12小時以上4人派遣，但另提出10條特殊航線需要討論，工會提出10條目前認為極需改善的10條疲勞航班，希望資方能率先同意改為3人派遣，包含美國內陸貨機（安哥拉治-紐約、安哥拉治-芝加哥）、曼谷來回、大陸紅眼貨機（北京、西安）、帛琉、金邊、東京、關島。

針對機師工會提出急需改善的10條疲勞航線，華航目前已同意，美國內陸之安克拉治-紐約來回、帛琉、西安改3人派遣，關島來回2人派遣但安排關島住房、重慶紅眼改4人派遣（回程休時回復一般休時）等5條航線。

二、有關副機師升訓及外國籍機師進用訴求

1.公司於二年內研議規劃只進用外國籍副機師，不直接以正機師身分進用外國籍機師。若無特殊情形，不再增加外國籍正機師之聘用。

2.公司若有缺額將依照人力會議結論辦理，並以公平、公正、公開之方式處理。若本國籍機師之條件與外國籍機師相同，則以本國籍機師優先聘用，惟外國籍機師居住於臺灣地區者(相關解釋依入出國及移民法辦理)不適用之。

3.每年底預作次年度人力規劃，於每年三月、九月升訓會議前公布各機隊缺額，並供機師得自行至辦公室查閱個人成績，重申相關加分比重公司均已公開於內部網站。

4.升訓評比分數相同者，以本國籍機師優先，每次升訓員額本國籍不得低於外國籍，惟外國籍機師居住於臺灣地區者(相關解釋依入出國及移法辦理)不適用之。

三、有關禁止秋後算帳部分

中華航空公司對工會及會員就本次爭議行為，對本公司所為如符合法律所定爭議行為之言行，公司予以尊重。另將遵守工會法、勞資爭議處理法及中華民國相關法律，並不會對工會及其會員有違反前述法令之行為。

四、研議管理制度

罷工事件結束後，公司同意就勞資爭議起因詳加研議及改善管理制度。同時未來將加強與工會溝通協商。

五、飛安獎金（有關金額部分約定於108.2.21再議納入團協）

▲▼華航勞資協商第4場，總經理謝世謙(左一)、人力處副總陳康瑞(左二)、航務處陳淳德拿麥克風發言、人力處協理葉紹鼎(右二)、人力處經理吉鎮麗(右一)。（圖／記者屠惠剛攝）

▲華航勞資協商第4場，總經理謝世謙（左一）、人力處副總陳康瑞（左二）、航務處陳淳德拿麥克風發言、人力處協理葉紹鼎（右二）、人力處經理吉鎮麗（右一）。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：華航,華航機師,機師罷工,交通部,機師工會

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