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桃機急修「南跑道凹洞」6hrs...延誤121航班　酷航最慘誤點9hrs

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▲桃園機場經積極搶修，修補作業已於夜間22:15完成時前完成，待鋪面溫度降至50度C以下，經航務系統檢視確認無虞，南跑道即可提前重新開放起降作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園機場南跑道驚現凹洞，經搶修後，於凌晨重新開放起降作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者賴文萱／台北報導

受到連日大雨影響，桃園機場南跑道中段鋪面，9日傍晚驚現長45公分、寬30公分、深度約3公分大小凹洞，為維護飛航安全，桃機公司緊急封閉南跑道修補，約6小時後，於10日凌晨重新開放。根據統計，一共延誤121航班，其中酷航飛新加坡航班被延誤最久，誤點超過9小時。

桃園機場公司航務處人員9日傍晚進行例行跑道巡檢時，發現在（05R/23L)南跑道中段鋪面，疑因連日大雨影響，出現長45公分、寬30公分、深度約3公分大小凹洞。桃機公司緊急封閉南跑道，並通報塔台，所有航機改由北跑道起降。

請繼續往下閱讀...

▲桃園機場今天下午例行巡檢發現南跑道出現破洞，桃機公司決定緊急封閉跑道搶修，預計最快今晚24時前完成，重新開放南跑道起降作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園機場在例行巡檢發現南跑道出現破洞，決定緊急封閉跑道搶修，經統計共延誤121航班。（圖／記者沈繼昌翻攝）

南跑道凹洞修補作業在昨天晚間10點15分完成，但由於要等鋪面溫度降至50度C以下，還得經航務系統檢視確認無虞後，才可恢復起降，南跑道約在今天凌晨12點40分左右才正式重新開放。

經統計，該事件共延誤121航班，平均誤點52分鐘，其中酷航飛新加坡航班被延誤最久，時間超過9小時。桃機表示，今天在恢復雙跑道起降後，航班都已陸續消化，並恢復正常起降。

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關鍵字：桃園機場,桃機

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