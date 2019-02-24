「蝴蝶」大爆發增強！創百年2月強颱首例　全台有雨、北北基續大雨特報

▲蝴蝶增強為強颱，創有史以來2月強颱首例。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

2月颱蝴蝶在23日晚間8時增強成強烈颱風，這也是氣象局1911年有颱風紀錄以來，以每10分鐘平均風速計算強度後，108年來的2月強颱首例。未來蝴蝶移動路徑大致將朝西北方走，但未來行經海域不利其發展，預估228周五左右就會減弱成熱帶系統，在海上消逝，不太有機會影響陸地。

氣象預報員陳伊秀表示，蝴蝶昨晚8時轉成強颱，2月颱能達到強颱等級確實比較罕見，根據過去紀錄，1970年南施颱風（NANCY）雖然也是2月強颱，但當時颱風強度的計算方法是以每1分鐘平均速度來計算，不過在1991年以後，颱風強度都改以每10分鐘平均風速計算。因此，若以現行的計算方法，蝴蝶算是1911年有颱風紀錄開始，108年以來的2月強颱首例。

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▲強颱蝴蝶大致朝西北進行，未來將在海上自生自滅，不太有機會影響陸地。（圖／中央氣象局）

陳伊秀說，2月強颱比較少見的原因，主要是西北太平洋海域在這個季節的環境條件不利颱風發展，尤其是這時候北邊系統通常比較強，會一直往南壓下來，颱風要發展成形且劇烈的機率就會較低。

目前蝴蝶颱風移動緩慢，走的方向也較不規則，但大致朝西北進行，預估在228（周五）左右就會減弱成熱帶系統，在海上自生自滅，不太有機會影響陸地。

▲受到華南雲雨區影響，全台都有下雨機會，尤其北部雨勢將持續整天。（圖／中央氣象局）

今天天氣主要仍受大陸冷氣團以及華南雲雨區影響，各地天氣不穩，都有降雨機率，氣象局也已針對基隆北海岸及大台北山區發布大雨特報，預估降雨將持續一整天，要到晚上才會逐漸緩和下來。

▲氣象局針對基隆、大台北山區發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

大陸冷氣團周一開始減弱，但仍有東北季風影響，北台灣高溫回升不明顯，一整天涼冷，高溫不超過20度，至少要到周三才會有感回溫。至於中南部地區明天起高溫就會回升，可達27-29度，僅要留意日夜溫差。降雨方面，明天開始雨區縮小，僅迎風面北部、宜蘭、花東迎風面會有雨勢。

另外，氣象局表示，目前水氣充足，若溫度能配合，玉山、合歡山一整天仍然有下雪機率，甚至到明天清晨前，也不排除會下雪。