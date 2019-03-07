高鐵清明票「6分鐘狂賣6.9萬張」　網崩潰：訂票系統炸開啦

▲每到連續假期，高鐵經常一位難求。（圖／記者賴文萱攝）

生活中心／台北報導

高鐵在4月3日至8日期間加開205班列車，以解清明連假人潮，今（7）日凌晨開賣車票，許多網友熬夜搶票，卻發現開賣後熱門班次早鳥票立刻消失，還一度不能訂。高鐵表示，訂票系統順暢，開賣6分鐘即賣6.9萬張車票，半小時賣出超過14萬張車票，早鳥屬促銷離峰車次優惠，越早買越有機會。

有網友在PTT上發文表示，高鐵票系統直接炸開啦，他只是想幫朋友訂高鐵票來高雄玩，發現開賣不到1分鐘，8折的早鳥票就消失了，後來連系統也不能訂票，「太誇張了吧」。

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▼網友沒有搶到高鐵票超崩潰。 （圖／翻攝自PTT）

甚至還有人到高鐵粉專留言，「系統真糟，一直連不上」、「23:30就開了，根本搶不到」、「App都連不上，系統效能這麼低，已經可以廢了」。

不過，也有不少網友說，「輕輕鬆鬆就買到來回票」、「剛剛才訂R，而且7折」、「明明就很順」。

▲網友爆氣留言。 （圖／翻攝自高鐵粉專）

高鐵表示，高鐵2019清明疏運今（7）日凌晨零時開放售票後，旅客預訂狀況踴躍、訂票系統順暢；開放訂位後6分鐘內即成功完成6萬9千餘張車票訂位、9分鐘內完成10萬餘張車票訂位、25分鐘內完成14萬餘張訂位、32分鐘內完成14萬6千多張訂位。上午訂票情況亦順暢，截至8時累計訂票張數為16萬餘張。

高鐵指出，開放訂位期間，有專人隨時監測售票狀況，各系統運作維持正常訂票效率，整體而言順暢，並無壅塞情況。另有關早鳥票預售部分，早鳥票本屬促銷離峰車次空位之優惠措施，係根據預估乘載率規劃適當配額，越早購買機會越大。