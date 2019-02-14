快訊／破百機師拿回檢定證！　華航估明天航班可望全部恢復正常

▲華航航班。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師罷工進入第7天，根據最新華航內部消息指出，上午已有98名機師拿回檢定證，稍早又破百，明天可望全部恢復正常航班。不過，確切的取消、延遲航班資訊，還是要以華航官網公布的訊息為主。

華航勞資雙方今（14）日上午10時勞資再度展開四度協商。前面3次協商會議共計21小時，昨日凌晨1時的「紅眼協商」長達11小時，機師工會提出5大訴求中，主要疲勞航班派遣議題已取得初步共識，剩下4項訴求包含國籍副機師升訓、禁搭便車條款、撤換不稱職主管以及比照長榮航空保證第13個月全薪。

▲據華航最新內部消息，有破百機師取回檢定證，明天航班可望恢復正常。（圖／記者林敬旻攝）

華航機師響應罷工必須向機師工會提交「檢定證」，繳交後就無法駕駛飛機，根據機師工會日前宣布有622名機師繳交，代表逾四成機師響應罷工。第三次協商後，華航發言人劉朝洋上午證實有62~63人通知可以開始執勤，公司也恢復其僱傭關係，今早消息指出，拿回檢定證的人數已經來到90餘位。

民航局標準組組長林俊良表示，目前確實斷斷續續有一些人來申請補辦檢定證，只要攜帶證件、相片、資料變更證明等就可辦理。不過，民航局強調，平常依程序就有證照補發，依據過去辦理進度，早上來申請補證，當天就可拿到，不過沒辦法確定員工是什麼原因申請補辦證件。

不過，機師工會常務理事陳蓓蓓表示，收到辦公室回覆，來領證的人不多，但是據會員回報，民航局配合開櫃讓飛行員以申報遺失的方式，當場辦理、當場領件，她提到許多會員已經受到公司長官壓力勸說要求他們直接去民航局補辦，「這樣的數量我們無法掌握，請詢問民航局」。

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