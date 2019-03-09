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搶票預備！台鐵清明連假「加開252班次」　3/20零時開賣

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▲▼ 自強號,火車,月台,台中火車站,新站,台鐵 ettoday logo（圖／記者季相儒攝）

▲台鐵局今公布清明加班車資訊。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

因應108年清明疏運旅客需要，台鐵今（9）日宣布自4月3日起至4月8日止計6天，全線加開各級列車總計252班，其中包含東部地區4月4日至7日加開樹林－花蓮對號區間快車8班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價，20日凌晨零時開放搶票。

▲▼台鐵清明加班車。（圖／台鐵局提供）

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台鐵局表示，自4月3日起至4月8日止計6天，全線加開各級列車總計252班，其中包含東部地區4月4日至7日加開樹林－花蓮對號區間快車8班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。

▲▼台鐵清明加班車。（圖／台鐵局提供）

台鐵局補充，為提升清明連假花東運能，4月3日至7日共5日發售東線（含跨線）普悠瑪及太魯閣號無座票，而為掌握乘車人數維持服務品質，無座票每班限量發售120張，且僅於乘車當日於車站售票窗口發售，不提前預售，同時為加強疏運旅客，4月3日至8日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

▲▼台鐵清明加班車。（圖／台鐵局提供）

台鐵局提醒，清明假期車票20日零時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站及各車站時刻公告；另4月3、4日及6、7日東線6班實名制自強號專車，於21日零時起開放身分證U、V及108年3月1日以前設籍花東縣民網路訂票。

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關鍵字：台鐵,清明連假,加班車,搶票

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