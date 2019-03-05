影／準備搶票！高鐵清明連假「加開205班次」　3/7零時開賣

記者曹悅華／台北報導

2019年清明節共有4天假期，為服務旅客返鄉掃墓及出遊需求，台灣高鐵公司今（5）日公布自4月3日（三）至4月8日（一）為期6天的加開205班次列車，自7日（四）凌晨零時起開放搶票，有需要的民眾務必多加留意。

▲高鐵今宣布清明連假加開205班次。（圖／記者賴文萱攝）

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高鐵公司說明，清明假期疏運期間，加開205班次列車（南下101班、北上104班），總計6天提供1,045班次列車的旅運服務；此外，為服務提前返鄉掃墓的民眾，高鐵公司另於3月23日、3月30日兩個週六晨間加開1305車次南下列車（7:50南港站發車），同樣自7日凌晨零時起開放預購，歡迎旅客多加利用。

高鐵公司補充，旅客可自7日凌晨零時起，透過「T Express」行動購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需的車票。

▲高鐵呼籲清明連假期間人潮眾多，請旅客預先訂位。（圖／記者屠惠剛攝）

高鐵公司表示，清明連假期間人潮眾多，敬請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車。高鐵公司依據清明假期之旅運需求，於各車次規劃3至5節自由座車廂，同時建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用三鐵共構且為南下列車起點之高鐵南港站搭車，以節省寶貴時間。

最後，高鐵公司指出，清明假期疏運期間仍將提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，總計達297班次列車適用「早鳥優惠」，約佔總班次數28％。旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠（疏運期間「大學生優惠」及「早鳥優惠」適用車次表，詳高鐵企業網站）。疏運期間適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員指定車次85折優惠」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。