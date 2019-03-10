區域聯防　佳里分局長帶隊強力取締酒駕及臨檢保治安

▲台南市佳里分局長楊華中親自帶隊，強力取締酒駕及臨檢，宣示杜絕不法決心。

（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市佳里、麻豆、善化、新化等4個分局及交通警察大隊，3月9日晚上9時組成跨轄聯合取締酒駕大執法，共出動警力65名，由佳里分局長楊華中親自帶隊，強力取締酒駕及臨檢，宣示杜絕不法決心。

台南市警局取締酒後駕車任務，2月18日至22日大執法，取締酒後駕車案計73件，其中酒測值超過0.25毫克涉公共危險罪有47件，高於去年取締平均值每天19件，台南市警局爲證明這項措施並非「三分鐘熱度」，未來全年無空窗期，3月9日晚間再發動一波大型取締酒後駕車大執法。

佳里分局長楊華中表示，取締酒駕勤務未來將更密集，警方會持續強化執法深度及廣度，澈底取締酒駕行為，透過系統建置的各項數據圖，分析酒駕肇事特性與執法能量，一方面要精準交通執法，一方面更要讓執法無漏洞，杜絕酒客「喝酒上路不會倒楣馬上碰上警察攔查」的僥倖心理。9日晚在各分局轄區依規劃地點，針對易發生酒駕的重點路段進行區域聯防，展現警方取締酒駕及杜絕不法的決心。

鑑於近日發生數起群眾街頭鬥毆事件均發生於特種營業場所，為防範於未然，在勤前教育結束後，隨即由佳里分局長楊華中親率執勤員警針對轄區特種場所實施臨檢，展現警方強力執法的鐵腕，絕不容藉機逞強鬧事，杜絕不法脫序行為發生，以收嚇阻犯罪、安定民心之效，有效確保轄區治安。