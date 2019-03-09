安平警威力掃蕩臨檢防制不法 要業者負起防制酒駕社責任

▲台南市警四分局為消彌社會不安觀感，杜絕街頭暴力，持續針對轄區特種營業場所加強臨檢掃蕩，強勢執法，以淨化轄區治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

近期社會發生多起酒店、夜店門口聚眾鬥毆、毀損車輛，或酒後駕車肇事案件，引起大眾矚目關注，台南市警四分局為消彌社會不安觀感，杜絕街頭暴力，持續針對轄區特種營業場所加強臨檢掃蕩，強勢執法，以淨化轄區治安。

另外，為避免部分不守法或漠視法律存在的駕駛人傷及無辜，甚至毀了原有幸福美滿的家庭，第四分局將本於職責嚴正執法，加強攔查取締酒後駕車，針對易酒駕肇事路段、時段，以定點稽查、守望、路檢方式交叉搭配實施，強化執法密度及廣度，不分白天黑夜、平日假日、市區郊區、大街小巷，貫徹取締酒後駕車勤務作為，以遏阻民眾僥倖酒駕心態。

四分局長蔡進閲亦親赴轄區特種營業所及易飲酒場所，宣導及輔導店家代客泊車工作人員，若發現消費顧客有飲酒情形，應協助「代叫計程車或指定駕駛」，不可任其酒後駕車，若勸阻不聽執意駕車者，應即迅速通報本分局或轄區派出所處理，第四分局亦將宣導內容製成書面資料向業者灌輸觀念，請業者負起社會責任配合分局各項治安防制作為。

四分局長蔡進閲除感謝各商家業者配合警方各項防制宣導作為外，還是特別呼籲駕駛人配合「酒後不開車，開車不喝酒」、「醉不上道」及 「指定駕駛」，以減低因酒駕肇事所引起的社會、個人與家庭悲劇。