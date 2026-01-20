　
地方 地方焦點

大林慈濟醫院化療室全面升級　打造療癒自然美景空間

▲▼ 大林慈濟醫院化療室煥新升級 融入自然美景打造安心療癒空間 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

▲大林慈濟醫院化療室煥新升級，融入自然美景打造安心療癒空間 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

原本單調、樸素的化療室，如今融入四季自然美景，讓癌友在接受治療的同時，也能放鬆心情，在更舒適、溫馨環境中安心治療。大林慈濟醫院自啟業以來，化療室已陪伴病人走過25個年頭，近期完成全面空間改造。在精舍師父蒞臨祝福，以及慈濟醫療法人執行長、大林慈濟醫院院長室主管與多位慈濟委員共同見證下，化療室正式揭牌啟用，象徵醫療環境再升級，也為癌友迎向更具人文溫度與療癒力量的治療新篇章。

▲▼ 大林慈濟醫院化療室煥新升級 融入自然美景打造安心療癒空間 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

▲在精舍師父蒞臨祝福，及慈濟醫療法人執行長、大林慈濟醫院院長室主管與多位慈濟委員共同見證下，化療室正式揭牌啟用，象徵醫療環境再升級。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

▲▼ 大林慈濟醫院化療室煥新升級 融入自然美景打造安心療癒空間 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

慈濟醫療法人執行長林俊龍在開場致詞時表示，如何提供病人更舒適、安心的治療空間，是醫療團隊始終重視的重要課題。走過25年的化療室，近日完成整體優化，空間從原本冰冷的地板，改為溫潤的木板，讓病人一踏入便能感受到溫暖與放鬆。此次空間升級不僅是硬體改善，更展現跨科團隊整合照護的成果，讓病人不必住院，也能在舒適、溫馨的環境中完成化療，提升治療品質，嘉惠雲嘉鄉親。

賴寧生院長在致詞中指出，這次化療室改造，並非僅止於空間外觀的更新，而是全面融入精實醫療理念與動線管理規畫，從病人照護到醫療作業流程皆同步優化，同時整體設計更加重視病人隱私，並將化療過程中可能產生的廢棄物處理與污染防護，以及化療配藥與人員動線的安全與效率，一併納入周全考量。最重要的是，希望病人一踏入化療室，就能感受被用心守護的溫度，讓醫療不只是身體的治療，更是心靈的支持。

▲▼ 大林慈濟醫院化療室煥新升級 融入自然美景打造安心療癒空間 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

▲早期的化療室設置較為簡單、樸素 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

負責規劃化療室空間的賴俊良副院長說，許多病人一想到要到醫院接受化療，往往心情沉重，希望透過更溫馨、放鬆的空間設計，讓病人走進化療室時，感受到如同在家休息般的安心感，進而提升治療的接受度與配合度。此外，考量化療室位於地下室、缺乏自然採光，特別引入人造窗景，結合自然景色設計，營造明亮且療癒的治療環境，減輕病人治療時的心理壓力。

▲▼ 大林慈濟醫院化療室煥新升級 融入自然美景打造安心療癒空間 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

▲負責規劃化療室空間的賴俊良副院長，希望透過更溫馨、放鬆的空間設計，讓病人走進化療室感受像在家休息的安心感，進而提升治療的接受度與配合度。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

賴俊良表示，此次改造特別新增五間專屬單人化療房，提供治療時間較長或身體較為虛弱的病人使用，讓病人能在不受干擾的情況下，安心完成治療。單人化療房的格局比照住院單人房設計，皆設有獨立廁所，提升使用上的便利性與隱私性，提供家屬的座椅也都以舒適柔軟材質為主。隨著癌症治療持續進步，除了傳統化學治療，免疫治療、標靶治療及單株抗體等新式療法日益普及，且多以注射方式進行。在住院床位與護理人力吃緊情況下，許多病人選擇於門診接受治療，相對也減少住院費用，使門診化療需求逐年增加。因此，這次擴建不僅著重於空間的舒適與美感，也透過精實規畫優化床位配置，讓整體環境在維持治療效率的同時，降低病人的心理壓力。

此次工程自實際動工至完工，約歷時半年，期盼以嶄新的治療空間，為病人帶來更好的治療體驗與成效。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

大林慈濟核醫科榮獲論文與期刊雙料大獎

大林慈濟核醫科榮獲論文與期刊雙料大獎

大林慈濟醫院核子醫學科在今年「核醫學學會年會」再傳捷報，一舉獲得「論文團體貢獻獎」與「期刊團體貢獻獎」，展現多年持續累積的研究能量與臨床創新成果。核醫科技術主任廖建國表示，這份榮耀不是個人的舞台，而是全科同仁共同努力的成果。「我們的研究文化已深耕十多年，每一位同仁都是點亮這份光亮的重要力量。」

大林慈濟醫院成功救治多發性骨髓瘤患者

大林慈濟醫院成功救治多發性骨髓瘤患者

跌倒髖骨骨折　大林慈濟分享微創手術案例

跌倒髖骨骨折　大林慈濟分享微創手術案例

大林慈濟放射腫瘤科榮獲ICQCC金獎

大林慈濟放射腫瘤科榮獲ICQCC金獎

阿里山祝山日出、雲海美景　夏日限時美景

阿里山祝山日出、雲海美景　夏日限時美景

