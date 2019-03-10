三重男子酒駕撞車禍　婦人穿越馬路遭撞飛命危

記者趙永博／新北報導

新北市三重區中正北路一處加油站前，10日凌晨6時許發生一起酒駕肇事的交通意外。一名55歲的呂姓駕駛疑似喝完酒後，開著廂型車上路，行經中正北路一處路口時，撞上正要穿越馬路的64歲呂姓婦人，造成呂婦當場失去生命跡象，警消獲報趕抵現場，將呂婦送往台北馬偕醫院搶救，目前正在急救中。

▲呂姓男子酒後駕車撞上婦人，婦人遭撞飛後失去生命跡象。（圖／記者趙永博翻攝）



警方表示，呂男當天疑似喝完酒，清晨6時許自認酒精完全揮發，便開車上路要返家，途中行經三重區中正北路時，遇上正要過馬路返家的呂婦，右側車頭直接撞上呂婦，呂婦遭撞後彈飛10米遠，當場失去生命跡象。

附近居民聽到巨大撞擊聲響，紛紛出來查看，發現呂婦遭廂型車撞飛後，嚇得趕緊報警，警消獲報到場後，對躺在地上的呂婦進行CPR，並將她送往台北馬偕醫院搶救，目前正在醫院急救中。

員警處理車禍過程，呂男皆配合警方訊問，警方事後將呂男帶回派出所偵訊，並對他進行酒測，測得酒測值0.18毫克，才發現呂男喝酒，呂男這才吐實。警方訊問完筆錄後，馬上將他上銬，訊後警方將依公共危險罪，將呂男移送法辦。

▲廂型車車頭燈撞擊後掉落。（圖／記者趙永博翻攝）



▲▼員警在現場採證，並指揮交通。（圖／記者趙永博翻攝）



▲▼呂婦遭撞後，雨傘、拖鞋等物品散落一地。（圖／記者趙永博攝）

▲事發地點旁的地上，留有救護用品的包裝。（圖／記者趙永博攝）