白俄加入加薩和平理事會　持續改善對美關係

▲白俄羅斯總統盧卡申科。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）20日簽署文件，正式加入由美國總統川普主導設立、用於加薩戰後治理與重建的「和平理事會」，這也被視為盧卡申科在長期遭國際孤立後，逐步改善與美國關係的最新一步。

川普邀請強人政權 白俄突破國際孤立

路透社報導，川普於去年9月提出結束加薩戰爭的構想時，同步倡議成立「和平理事會」（Board of Peace），作為戰後重建與國際調停的平台。美國政府上週向多國領袖發出邀請函，說明該理事會未來希望在調解全球衝突上扮演更廣泛角色，其中白俄羅斯亦名列受邀國之一。

川普也邀請普丁

川普本周稍早表示，他已邀請俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）加入該理事會；亞美尼亞則已於20日表態成為成員。白俄羅斯總統府今天透過Telegram發布影片，顯示盧卡申科簽署相關協議文件，並引述他表示，希望能為烏克蘭和平進程作出貢獻。

獨裁總統盧卡申科逐步改善對美關係

盧卡申科自1994年掌權以來，因人權紀錄長期備受爭議，加上在俄烏戰爭爆發後公開支持普丁立場，使白俄羅斯多年來遭西方國家排斥與制裁。不過，隨著白俄羅斯近年釋放部分政治犯，作為交換條件，川普政府自去年起逐步放寬對白俄羅斯的制裁措施。

分析指出，白俄羅斯獲邀加入川普設立的「和平理事會」，象徵華府正持續推動讓盧卡申科重返國際舞台。消息人士也透露，美方目前正與明斯克方面協商進一步釋放囚犯事宜，並尋求推動雙邊關係正常化，為未來外交互動鋪路。