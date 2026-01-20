　
地方 地方焦點

國際獅子會捐贈嘉義縣物資銀行　快煮壺、萬用鍋送暖弱勢家庭

▲▼ 國際獅子會300E-1區送暖嘉縣物資銀行 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲國際獅子會300E-1區送暖嘉縣物資銀行 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國際獅子會300E-1區送暖不間斷，總監黃裕洲再次攜手災難援助委員會主席謝漢章、第四專區主席周錫宏募集快煮壺、不鏽鋼湯蒸萬用鍋等5項物資捐贈嘉義縣物資銀行，社會局長張翠瑤代表縣長翁章梁接受，並頒贈感謝狀，謝謝他們以實際行動，為嘉帶來溫暖關懷。

▲▼ 國際獅子會300E-1區送暖嘉縣物資銀行 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣物資銀行由嘉義縣社會局、社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會合作，提供弱勢家戶實物物資援助，也因有善心團體的支持，讓受助家庭在寒冬年節前及時獲得幫助。

社會局指出，快煮壺、不鏽鋼湯蒸萬用鍋等皆為平日所需物資，在年節將近的弱勢家戶更有如及時雨，嘉縣社福團體、18鄉鎮公所及相關網絡單位評估可依需求，透過物資銀行平台提出申請。

▲▼ 國際獅子會300E-1區送暖嘉縣物資銀行 。（圖／嘉義縣政府提供）

黃總監表示，獅子會最高理念為「我們服務」（WE SERVE），即是服務社會，因此持續結合各分會力量推動社會服務，此次結合獅友力量募集物資，希望拋磚引玉，喚起社會大眾對弱勢族群的重視。

▲▼ 國際獅子會300E-1區送暖嘉縣物資銀行 。（圖／嘉義縣政府提供）

慈協副理事長蔡瑞國誠摯感謝國際獅子會300E-1區關注在地弱勢需求，這批物資將透過物資銀行妥善分配給有需要的家庭，物資銀行也仰賴社會各界愛心支持，感謝獅子會以實際行動使更多家庭感受社會溫暖。

▲▼ 國際獅子會300E-1區送暖嘉縣物資銀行 。（圖／嘉義縣政府提供）

退休公務員低調捐百萬給健保

健保愛心專戶去年底連收2筆百萬大額捐款！健保署台北業務組今（20）日公布，12月下旬收到一筆百萬善款匯入，經了解捐款人是一名70多歲女性退休公務員，因為本身經常使用健保，相信很多人和她一樣需要受到幫助，決定捐款讓健保愛心專戶即時協助有需要的弱勢民眾。

病榻兩年含淚送別　警善款助兄弟走過喪親之痛

秦慧珠辦公益園遊會關懷弱勢

桃園市全媒體記者協會寒冬送暖　關懷弱勢

寒冬送暖補社會安全網蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

