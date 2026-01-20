　
地方 地方焦點

嘉義迎強烈冷氣團　農漁業防寒大作戰啟動

▲▼ 本週強烈冷氣團影響，縣府籲農漁業做好防寒措施 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲本週強烈冷氣團影響，縣府籲農漁業做好防寒措施 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央氣象署預報，本週受強烈大陸冷氣團影響，嘉義地區1月21日晚上至24日清晨溫度偏低，尤其早晚易有接近十度發生機率，嘉義縣政府籲請養殖漁業，應確實做好防寒措施。

養殖漁業不耐寒魚種應做好防範措施，包括魚塭加高水位、北側搭蓋防風棚，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備。文蛤養殖池混養虱目魚，及不耐寒魚種，必要時規劃儘早採捕。低溫過後，浮於水面魚體應馬上撿除，以防水質或池底惡化，造成二次災損。

秧苗及水稻部分，水稻育苗場（圃）選擇避風處或設置防寒（風）牆。冷氣團來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，低溫過後再掀開塑膠布。如有已插秧田區，田間灌溉水宜較深（水深不得淹沒秧苗），俟氣溫回升後則恢復淺水位灌溉。

果樹應加強包裹樹幹、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，低溫侵襲時，實施果園噴水；剛萌芽果樹應注意防寒，此外可增施鉀肥以增加作物耐寒力，尤其香蕉、鳳梨、蓮霧、木瓜、柑橘等尤須留意。對已受害的果樹，應行修剪寒害枝條與葉片及疏花、疏果等措施。

對較不耐寒的蔬菜與瓜果類作物，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；未採收瓜果，則以套袋處理避免寒害。

花卉部分，除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，種苗苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，田間酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

茶樹部分，當低溫來襲前及時在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網等覆蓋物或撒上薄層稻草，地面敷蓋有機資材，保護茶樹。

強化畜禽及幼畜禽保溫及管理，尤其地處山上、空曠地區、沿海地區畜牧場應防範冷風侵襲。低溫易誘發畜禽動物緊迫，引致疫病發生，且口蹄疫、禽流感等病好發於低溫時節，請做好衛生管理操作，同時加強幼畜禽的保溫及管理。

設置擋風設施，向風面風力強勁，門窗、牆壁、帆布應採堅固材質，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風的環境，並落實各項生物安全措施，防範疫病發生。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

嘉義冷氣團防寒農業漁業

