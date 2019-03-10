花蓮警局長李西河親自帶隊　90員警一起現身KTV強勢臨檢

記者蕭可正／報導

花蓮縣警察局為貫徹警政署強力執法要求，9日晚間動員優勢警力，由局長李西河親自勤教、帶隊，共動員90名警力，針對轄內特種營業場所進行擴大臨檢勤務，局長李西河也特別對酒店、KTV等娛樂場所，要求業者提升自我管控能力，建立通報聯繫機制，有效遏止暴力衝突等治安事件發生。

花蓮縣警察局9日深夜，結合保安、婦幼、少年、交通警察隊、刑事警察大隊及花蓮、新城分局警力90名，針對轄內大型娛樂場所，包括酒店、KTV、PUB等易滋生治安事故場所，由局長李西河親自率隊展開嚴格的臨檢掃蕩，同時也規劃實施封鎖性路檢勤務，透過重點式、密集式的臨檢手段加強執法強度，遏止街頭挑釁及滋事案件發生，同時降低刑案發生率，有效維護轄區治安穩定，臨檢勤務一直持續到10日凌晨才告一段落。

花蓮縣警察局局長李西河表示，為了防範花蓮市區夜店酒客鬧事，並避免任何聚眾鬥毆情事發生，警方在展開嚴格的臨檢掃蕩的同時，也讓業者知所警惕，發現有任何挑釁、滋事或衝突事件的前徵兆，應立即通報警方處理，以達即時遏止暴力衝突等治安事件發生。

為了展現警方打擊暴力犯罪的決心，警方9日的臨檢勤務，同時約制轄內PUB、KTV、酒店等特定營業場所，內部不得有販毒、槍擊或鬥毆情事，外部不准有圍事、酒客、尋仇者打架滋事，破壞車輛、公共建築物。此外，針對夜店、酒店有代客泊車服務者，要求業者善盡社會責任，顧客飲酒後，應協助代叫計程車或代駕，不可任其酒後駕車，如有執意駕車者，應迅速通報警方，避免發生酒後肇事。警方強調，若有不配合業者，也不排除實施第三方警政介入等強勢作為。

花蓮縣警察局表示，未來警方將持續規劃密集的臨檢、掃蕩行動外，更編組威力巡邏及快打部隊等警力，在夜間至深夜時段負起轄內治安維謢工作，並針對轄內易飲酒滋事等娛樂場所採取威力臨檢掃蕩，宣示警方強勢執法決心。