川普嗆北約是「威脅」　消息人士：美國擬裁減駐軍約200個職位

▲川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

多名熟悉內情的消息人士透露，美國計畫削減派駐於數個北大西洋公約組織（NATO）關鍵指揮中心的人員編制，此舉已引發歐洲對華府是否持續致力於北約的疑慮。相關安排已由川普政府向部分歐洲國家說明，預計將從北約內負責軍事與情報規劃的機構中，裁減約200個美方職位。消息釋出前，川普還轉發一則推文，內文形容北約對美國來說是「威脅」，而中國與俄羅斯只不過是「拿來嚇人的怪物」。

美國裁減北約職位 為更聚焦西班球

消息人士指出，受影響單位包括設於英國的北約情報融合中心、位於布魯塞爾的盟軍特種作戰部隊司令部，以及設在葡萄牙、負責部分海上行動的STRIKFORNATO，另有數個性質相近的北約機構也在裁減名單之列。由於涉及私下外交溝通，消息人士要求匿名。至於美方為何決定縮減這些北約職位，消息來源並未說明具體原因，但整體方向與川普政府希望將更多資源轉向西半球的政策主軸一致。

《華盛頓郵報》率先披露這項決定。相關調整相較於美軍在歐洲整體部署規模仍屬有限，目前約有8萬名美軍駐紮歐洲，其中近半位於德國，因此未必代表美國將全面淡出歐洲。然而，在川普近期加強對丹麥自治領地格陵蘭的主權施壓背景下，這項人事縮減仍可能進一步加深歐洲的不安情緒，因為這意味北約內部首次出現成員之間潛在的領土衝突風險。

美國調整駐北約人數並非罕見 美軍規模仍處於高點

川普20日上午在啟程前往瑞士出席世界經濟論壇前，於社群媒體轉發一則貼文，內容將北約形容為對美國的威脅，並稱中國與俄羅斯只是「用來嚇人的怪物」。北約官員回應表示，美國調整駐北約人員並非罕見情況，且目前美軍在歐洲的整體規模仍高於過去數年，「北約與美國當局保持密切聯繫，以確保聯盟持續具備強而有力的嚇阻與防衛能力」。白宮與五角大廈則未對此置評。

路透社未能取得完整的裁減單位名單。消息人士指出，原本約有400名美國人員派駐於將被裁減的北約機構，意味著相關單位中的美國人員數量將大幅減半。美方多半不會立即召回現有人員，而是在職位出缺後不再補實。

美方希望歐洲1年內接受北約傳統防務能力

這波調整發生之際，北約正處於成立77年以來最為敏感的外交時刻之一。川普在第一任期內曾多次威脅退出北約，競選期間也聲稱，若盟國未承擔足夠防務支出，將鼓勵俄羅斯攻擊這些國家。儘管他在2025年上半年一度轉為肯定北約，並於6月峰會後大力讚揚北約秘書長與歐洲領袖同意提高國防預算，但近期政策走向再度引發歐洲警惕。

去年12月初，五角大廈官員即向外交人士表示，美方希望歐洲在2027年前接手北約大部分傳統防務能力，涵蓋情報與飛彈等領域，這個時程被歐洲官員認為並不切實際。隨後公布的美國國安文件，也主張將更多軍事資源投向西半球，進一步引發外界質疑歐洲是否仍是美國優先戰區。

進入2026年後，川普再度公開推動取得格陵蘭，引發哥本哈根與歐洲多國強烈不滿。多名歐洲官員私下認為，若北約成員之間發生任何形式的領土侵略，將對聯盟造成致命打擊。川普周末更揚言，自2月1日起，將因歐洲國家支持丹麥對格陵蘭的主權立場，對多個北約國家加徵關稅，促使歐盟內部開始評估反制關稅的可能性。