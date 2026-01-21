川普執政滿周年！　自豪台積電等企業擴大投資、活捉馬杜洛

▲美國總統川普。(圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普第二任期就職滿一周年，短短一年內，川普政府就已大幅改變過去半世紀的國際政治與經濟秩序，並形塑未來數十年的地緣政治走向。他今天在白宮舉行突發記者會，親自細數上任一年來的各項政績，其中，促使台灣「護國神山」台積電擴大對美投資，並預期將約40％先進製程產能轉移至美國、在美國打造完整半導體供應鏈，被他列為最具代表性的亮點之一。

川普1月20日執政滿周年

川普去年重返白宮，20日執政滿周年。他在記者會中表示，過去一年，美國在經濟、國安與產業政策上取得顯著成果，包括多家全球科技與製造業龍頭承諾加碼投資美國。他同時強調，關稅政策不僅有助於保護美國國家安全，也為政府帶來可觀稅收，並盼最高法院就相關關稅案件作出「正確決定」。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）原訂20日舉行例行新聞簡報，但會前突然在社群平台發文預告將有「特別嘉賓」現身。隨後，川普親自與她一同出現在白宮新聞簡報室，召開這場執政滿周年記者會。

川普細數過去一年滿滿「政績」

川普在會中展示一大疊列滿政績的文件，逐一說明上任一年來的成果，內容涵蓋經濟成長、邊境安全、抑制通膨、簽署多項貿易協議以降低美國商品出口障礙、吸引企業擴大對美投資，以及在國安與外交層面上的行動。他也提到，美軍已成功逮捕委內瑞拉前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），並對伊朗核設施採取行動。

▲美國活捉馬杜洛。（圖／翻攝自Facebook／The White House）



川普並點名多家承諾擴大投資美國的企業，包括蘋果公司、輝達（NVIDIA）、台積電、日本軟銀（SoftBank）、嬌生集團（Johnson & Johnson）、美光（Micron）、通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford）以及日本汽車製造商本田（Honda）等。

強調關稅手段讓「美國再次偉大」的關鍵性

川普指出，上任以來推動的關稅措施，是促使製造業回流美國的關鍵工具，有助於降低長期以來的貿易逆差問題。除對各國實施對等關稅外，政府也針對特定產業祭出個別關稅政策。在關稅壓力下，許多美國及外國企業相繼宣布加碼在美投資。

▲台積電。（圖／達志影像／美聯社）



台積電作為全球最大晶圓代工廠，原已規劃在美國亞利桑那州興建3座晶圓廠，去年3月再宣布對美國追加至少1000億美元（約逾新台幣3兆元）投資，內容包括新建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1座研發中心，使其在美國的總投資金額達到1650億美元。

川普政府等待最高法院就關稅的判決結果

此外，川普先前動用緊急權力，對幾乎所有美國貿易夥伴徵收「對等」關稅。美國最高法院已於去年11月5日就相關案件進行辯論，但至今尚未作出裁決。川普今天表示，政府正「焦急等待結果」，若敗訴，可能必須設法「把錢退回去」，他希望最高法院能為國家作出正確判斷，否則恐引發後續問題。

在台美關稅談判方面，雙方上周已達成協議，美國對台對等關稅調降至15％，而且不與其他關稅疊加，並將進一步擴大供應鏈投資合作。對於最高法院未來是否裁定對等關稅合法性，行政院副院長鄭麗君表示，談判團隊持續密切關注相關發展，也必須評估美國政府可能的因應方式。