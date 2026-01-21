　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普執政滿周年！　自豪台積電等企業擴大投資、活捉馬杜洛

川普與艷妻梅蘭妮亞的合影。(圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。(圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普第二任期就職滿一周年，短短一年內，川普政府就已大幅改變過去半世紀的國際政治與經濟秩序，並形塑未來數十年的地緣政治走向。他今天在白宮舉行突發記者會，親自細數上任一年來的各項政績，其中，促使台灣「護國神山」台積電擴大對美投資，並預期將約40％先進製程產能轉移至美國、在美國打造完整半導體供應鏈，被他列為最具代表性的亮點之一。

川普1月20日執政滿周年

川普去年重返白宮，20日執政滿周年。他在記者會中表示，過去一年，美國在經濟、國安與產業政策上取得顯著成果，包括多家全球科技與製造業龍頭承諾加碼投資美國。他同時強調，關稅政策不僅有助於保護美國國家安全，也為政府帶來可觀稅收，並盼最高法院就相關關稅案件作出「正確決定」。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）原訂20日舉行例行新聞簡報，但會前突然在社群平台發文預告將有「特別嘉賓」現身。隨後，川普親自與她一同出現在白宮新聞簡報室，召開這場執政滿周年記者會。

川普細數過去一年滿滿「政績」

川普在會中展示一大疊列滿政績的文件，逐一說明上任一年來的成果，內容涵蓋經濟成長、邊境安全、抑制通膨、簽署多項貿易協議以降低美國商品出口障礙、吸引企業擴大對美投資，以及在國安與外交層面上的行動。他也提到，美軍已成功逮捕委內瑞拉前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），並對伊朗核設施採取行動。

▲美國活捉馬杜洛。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

▲美國活捉馬杜洛。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

川普並點名多家承諾擴大投資美國的企業，包括蘋果公司、輝達（NVIDIA）、台積電、日本軟銀（SoftBank）、嬌生集團（Johnson & Johnson）、美光（Micron）、通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford）以及日本汽車製造商本田（Honda）等。

強調關稅手段讓「美國再次偉大」的關鍵性

川普指出，上任以來推動的關稅措施，是促使製造業回流美國的關鍵工具，有助於降低長期以來的貿易逆差問題。除對各國實施對等關稅外，政府也針對特定產業祭出個別關稅政策。在關稅壓力下，許多美國及外國企業相繼宣布加碼在美投資。

▲台積電。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電。（圖／達志影像／美聯社）

台積電作為全球最大晶圓代工廠，原已規劃在美國亞利桑那州興建3座晶圓廠，去年3月再宣布對美國追加至少1000億美元（約逾新台幣3兆元）投資，內容包括新建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1座研發中心，使其在美國的總投資金額達到1650億美元。

川普政府等待最高法院就關稅的判決結果

此外，川普先前動用緊急權力，對幾乎所有美國貿易夥伴徵收「對等」關稅。美國最高法院已於去年11月5日就相關案件進行辯論，但至今尚未作出裁決。川普今天表示，政府正「焦急等待結果」，若敗訴，可能必須設法「把錢退回去」，他希望最高法院能為國家作出正確判斷，否則恐引發後續問題。

在台美關稅談判方面，雙方上周已達成協議，美國對台對等關稅調降至15％，而且不與其他關稅疊加，並將進一步擴大供應鏈投資合作。對於最高法院未來是否裁定對等關稅合法性，行政院副院長鄭麗君表示，談判團隊持續密切關注相關發展，也必須評估美國政府可能的因應方式。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「我再ven一次」影片爆紅　陸網氣炸反擊：台灣腔很滑稽
莫莉「輕生前助理」現身揭內幕！　餵貓還要「安撫她爸媽」完全沒
跨黨派通過！　美撥款委員會：應川普要求撥365億挺台防衛
快訊／上班注意！　國3追撞塞爆
性商老師：眼神給出去、身體變成Ｘ型　影片超魔成台灣迷因
快訊／名人堂票選出爐！貝爾川甩開作弊醜聞陰影　與瓊斯同登殿堂
斑馬線「3條神秘白線」幹嘛用　交通部解答
0度線來了！　非常接近寒流
蕾菈離婚4月爆秘戀！　「深夜進YTR家」被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

跨黨派通過！　美撥款委員會：應川普要求撥365億挺台防衛

白俄加入加薩和平理事會　持續改善對美關係

川普嗆北約是「威脅」　消息人士：美國擬裁減駐軍約200個職位

川普威脅奪格陵蘭遭反撲　歐洲議會暫緩批准與美貿易協議

川普執政滿周年！　自豪台積電等企業擴大投資、活捉馬杜洛

美財長：川普下周拍板Fed新主席　人選4搶1

台灣砸5000億美元「頭期款」換調降關稅　盧特尼克：要讓川普高興

阿蘇墜毀直升機2台人生死不明！40年駕駛失事原因曝　網揭可怕經驗

川普意取格陵蘭　美國警告歐盟：別祭關稅重拳

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　台積電ADR重挫5％

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

大罷免亮票被判拘役55天！　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

跨黨派通過！　美撥款委員會：應川普要求撥365億挺台防衛

白俄加入加薩和平理事會　持續改善對美關係

川普嗆北約是「威脅」　消息人士：美國擬裁減駐軍約200個職位

川普威脅奪格陵蘭遭反撲　歐洲議會暫緩批准與美貿易協議

川普執政滿周年！　自豪台積電等企業擴大投資、活捉馬杜洛

美財長：川普下周拍板Fed新主席　人選4搶1

台灣砸5000億美元「頭期款」換調降關稅　盧特尼克：要讓川普高興

阿蘇墜毀直升機2台人生死不明！40年駕駛失事原因曝　網揭可怕經驗

川普意取格陵蘭　美國警告歐盟：別祭關稅重拳

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　台積電ADR重挫5％

TWICE志效愛戴23萬勞力士　招牌綠面錶絕配休閒穿搭

觀光署揭國旅房價「已下降6元」　Cheap酸爆：再貼4元可買茶葉蛋

今晚最冷探6℃　下波變天時間曝

道奇簽下塔克引爆反彈　MLB老闆們將力推「薪資上限」

高院院長高金枝　擬接司法院秘書長

當莫莉助理餵貓還要「安撫她爸媽」！爆職場內幕：每件事都壓我身上

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

美容集團險害命　女律師體驗「地獄級疼痛」差點往生

1月21日星座運勢／巨蟹、天蠍快樂談情說愛　水瓶事業旺興

跨黨派通過！　美撥款委員會：應川普要求撥365億挺台防衛

【考卷沒寫名字95分變0分】毒舌老師回任復仇　全班家長怒到崩潰

國際熱門新聞

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　記憶體逆勢漲

阿蘇直升機駕駛40年經驗卻墜毀　專家解釋原因

阿蘇直升機「墜毀現場照」曝光

「搞不懂你在幹嘛」川普公開馬克宏私訊

川普貼插旗圖　喊奪取格陵蘭絕不回頭

2台人阿蘇火山失聯　直播疑拍10秒墜機

美最高法院1/20仍未裁定川普關稅案

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

台灣砸5000億美元「頭期款」換調降關稅　盧特尼克：要讓川普高興

川普執政滿周年！　自豪台積電等企業擴大投資、活捉馬杜洛

川普成立和平理事會　多國證實受邀

俄空襲烏　車諾比核電廠外部供電全斷

川普意取格陵蘭　美國警告歐盟：別祭關稅重拳

更多熱門

相關新聞

美財長：川普下周拍板Fed新主席　人選4搶1

美財長：川普下周拍板Fed新主席　人選4搶1

美國財政部長班森特（Scott Bessent）20日表示，總統川普最快可能在下周拍板聯準會（Fed）新任主席人選，目前共有4名候選人，川普已逐一與他們面談。

台灣砸5000億美元「頭期款」換調降關稅　盧特尼克：要讓川普高興

台灣砸5000億美元「頭期款」換調降關稅　盧特尼克：要讓川普高興

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　記憶體逆勢漲

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　記憶體逆勢漲

美最高法院1/20仍未裁定川普關稅案

美最高法院1/20仍未裁定川普關稅案

川普成立和平理事會　多國證實受邀

川普成立和平理事會　多國證實受邀

關鍵字：

川普台積電北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」

美股開盤「道瓊下挫逾670點」！

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　記憶體逆勢漲

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

阿蘇直升機駕駛40年經驗卻墜毀　專家解釋原因

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面