　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

尾牙中大獎！　12星座開運法一次看

▲▼尾牙,春酒,聚餐,大餐。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲許多公司都有辦尾牙，犒賞員工一整年的辛勞。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者陳俊宏／綜合報導

進入尾牙旺季，許多人都想抽到公司提供的大獎。對此，清水孟國際塔羅小孟老師分享，12星座尾牙抽獎開運密技，像是金牛座可在房間擺紅色地墊，巨蟹座能透過喝「陰陽水」開運。

1、牡羊座

[廣告]請繼續往下閱讀...

牡羊座遇到抽獎活動時，每年手氣都不是太好。今年尾牙前，除了可到著名財神廟拜拜外，也能在自家床底下放紅包袋，有助於轉運，睡覺時還能去除晦氣，幫助身體健康。當整個人的氣場補滿了，財運自然也會跟著來。

2、金牛座

建議在房間擺放紅色地墊，象徵步步鴻運，每天踩來踏去，能幫自己踩出一條康莊大道。

3、雙子座

2026年有助於握住錢財，可以在進門45度角位置，擺放金色的招財開運物，例如黃水晶或金色招財貓，有助於尾牙財運亨通。

4、巨蟹座

屬於聽天由命的類型，若有同事特別想中獎，他們反而會幫對方祈禱，不過，可別因此放棄自己的機會。可以透過喝「陰陽水」開運，在尾牙抽獎前喝陰陽水指的是半冷半熱的水，有助於陰陽能量調和，讓人的能量朝圓滿方向前進，氣場強了就會使運氣變旺。

5、獅子座

過去一年的財運較起伏，若你感到有些煩悶，2026年運氣開始好轉。這時可以在床頭櫃擺放金元寶的造型物品，並於元寶下方寫自己的姓名、生日，有助於迎接尾牙財運，還可以守住財氣，讓接下來的日子一路旺。

6、處女座

處女座想在尾牙中大獎，除了每天吃飽睡好，使自己精神飽滿外，還可以在家中廚房或玄關放蝴蝶造型的擺飾。蝴蝶能幫助迎來財運，還可以帶來貴人，最好挑選飛翔姿勢的蝴蝶，代表招來吉祥。

7、天秤座

天秤座可說是好人好事代表，常幫助朋友，積了不少福報。在尾牙前，可以在房間窗戶旁或辦公桌旁的窗戶邊擺放葫蘆，就能替他們轉煞為福，不管是疲累或怨恨之氣，葫蘆都能幫忙扭轉命運，運用圓融之氣招來鴻福。

8、天蠍座

若能在尾牙前夕，可在家中廁所放黃金或金色衛生紙盒，象徵每抽一張面紙，像抽一張鈔票，有永不止息的意思。

9、射手座

尾牙前夕要時時觀察自己，讓身心靈處於平衡狀態，才會吸引好事發生。建議在房間或辦公室擺一盆開運竹，綠色開運竹除了能療癒內心傷痛外，還可以聚足好運，讓各方面運氣都能不斷攀升，好運爆棚無法擋。

10、摩羯座

可以在辦公桌的抽屜或家裡書桌抽屜擺放五帝錢，使用紅包袋裝著，或直接擺放都行。因為銅錢性質屬金，有極強的化煞招財作用，使用盛世皇帝年號的五帝錢還能扭轉乾坤，使人運勢興旺。

11、水瓶座

水瓶座崇尚自由，適合用大自然療癒法吸財，平時可以到公園等地方曬太陽，帶5枚硬幣放在紅包裡，帶去尾牙現場。另外，有空讓身體沐浴在陽光裡，想像體內每顆細胞吸收太陽的能量，而感到放鬆的感覺。若當天下雨，也能靠冥想的方式，身心靈舒爽了，自然能帶來好運。

12、雙魚座

建議尾牙時在腰帶內側，用奇異筆畫九個錢幣符號，這些符號代表「九五至尊」，可擁有腰纏萬貫之氣，象徵能與九五至尊一樣富甲一方，讓你財到、福到、好運到。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「我再ven一次」影片爆紅　陸網氣炸反擊：台灣腔很滑稽
莫莉「輕生前助理」現身揭內幕！　餵貓還要「安撫她爸媽」完全沒
跨黨派通過！　美撥款委員會：應川普要求撥365億挺台防衛
快訊／上班注意！　國3追撞塞爆
性商老師：眼神給出去、身體變成Ｘ型　影片超魔成台灣迷因
快訊／名人堂票選出爐！貝爾川甩開作弊醜聞陰影　與瓊斯同登殿堂
斑馬線「3條神秘白線」幹嘛用　交通部解答
0度線來了！　非常接近寒流
蕾菈離婚4月爆秘戀！　「深夜進YTR家」被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

觀光署揭國旅房價「已下降6元」　Cheap酸爆：再貼4元可買茶葉蛋

今晚最冷探6℃　下波變天時間曝

台南女名醫失蹤！　引爆2大家族對決

高鐵年終7個月創新高　員工爽揭3大優勢福利

尾牙中大獎！　12星座開運法一次看

強烈冷氣團高峰！　大回暖時間曝

蔡英文Threads「海巡神回應」一次看　3個字就破15萬讚

0度線來了！　非常接近寒流

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

估剩8℃！　最冷時刻到

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

大罷免亮票被判拘役55天！　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

觀光署揭國旅房價「已下降6元」　Cheap酸爆：再貼4元可買茶葉蛋

今晚最冷探6℃　下波變天時間曝

台南女名醫失蹤！　引爆2大家族對決

高鐵年終7個月創新高　員工爽揭3大優勢福利

尾牙中大獎！　12星座開運法一次看

強烈冷氣團高峰！　大回暖時間曝

蔡英文Threads「海巡神回應」一次看　3個字就破15萬讚

0度線來了！　非常接近寒流

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

估剩8℃！　最冷時刻到

TWICE志效愛戴23萬勞力士　招牌綠面錶絕配休閒穿搭

觀光署揭國旅房價「已下降6元」　Cheap酸爆：再貼4元可買茶葉蛋

今晚最冷探6℃　下波變天時間曝

道奇簽下塔克引爆反彈　MLB老闆們將力推「薪資上限」

高院院長高金枝　擬接司法院秘書長

當莫莉助理餵貓還要「安撫她爸媽」！爆職場內幕：每件事都壓我身上

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

美容集團險害命　女律師體驗「地獄級疼痛」差點往生

1月21日星座運勢／巨蟹、天蠍快樂談情說愛　水瓶事業旺興

跨黨派通過！　美撥款委員會：應川普要求撥365億挺台防衛

【狠刺37刀】逆子弒雙親移送！　親友敲窗怒吼：出來垃圾

生活熱門新聞

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

估剩8℃！　最冷時刻到

找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸

0度線來了！　非常接近寒流

快訊／今晨9.1℃！　3縣市大雨特報

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

爺爺傳至今用不壞　烘焙模具界LV熄燈

7縣市警報！北極冷空氣外流「長時低於14℃」

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

年薪200萬！下屬忙翻「她卻沒事做」尷尬了　一票求內推

更多熱門

相關新聞

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」

主持人蔡尚樺近日受邀擔任華碩的尾牙主持人，親眼見證了超狂排場。為此她也在臉書發文，分享當天的造型，以及活動結束後的真實心聲。

獨／華南銀尾牙席開60桌　董座陳芬蘭喊「腰痛」上台抽獎後閃離

獨／華南銀尾牙席開60桌　董座陳芬蘭喊「腰痛」上台抽獎後閃離

高雄商場拼春節買氣　福袋優惠齊發

高雄商場拼春節買氣　福袋優惠齊發

不空腹、不喝糖飲！尾牙前飲食小秘訣

不空腹、不喝糖飲！尾牙前飲食小秘訣

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

關鍵字：

小孟老師尾牙抽獎

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」

美股開盤「道瓊下挫逾670點」！

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　記憶體逆勢漲

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

阿蘇直升機駕駛40年經驗卻墜毀　專家解釋原因

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面