酒駕男衝破鬼門關！T字路直撞墜3米深溪床　翻車4輪朝天人竟無傷

▲男子酒駕衝入麻園頭溪，整輛車四輪朝天。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

曾姓男子10日凌晨開車衝破麻園頭溪護欄，整車翻落掉入1層樓高的溪床。警消到場後先將他送醫，原以為天雨視線不佳，酒測後才發現曾男原來是酒駕。警方表示，全案將依公共危險罪嫌移送法辦。

台中市消防局10日凌晨2點半左右獲報，西區精誠31街、大忠路口有一輛車直接衝入麻園頭溪，翻倒在沒水的溪床上，整輛車四輪朝天，車頭及車頂幾乎全毀，有人員需要救援。消防局立刻派遣人車前往，將駕駛23歲曾姓男子救出，初步研判無明顯外傷，意識清楚，送往中山大學附設醫院治療。

▲▼整輛車沖毀護欄後翻落溪中，所幸駕駛沒大礙，但酒駕超標，得吃上公共危險官司。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方原懷疑曾男可能是凌晨下大雨，開車視線不佳才會直接衝撞河堤護欄摔落溪裡。現場損毀河堤及鐵護欄損壞，也先拉起封鎖線實施警戒，防止其他人車誤入，並通報相關單位協助處理後續事宜。

第一警分局表示，員警到醫院做酒測後發現，曾男酒測值高達0.71，根本就是酒後亂開車，警詢後將依公共危險罪嫌將他移送法辦。

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