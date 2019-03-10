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杜絕特種場所聚眾鬥毆滋事　基隆警代局長親督百警擴大臨檢

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▲ 杜絕特種場所聚眾鬥毆滋事 基隆警代局長親督百警擴大臨檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 杜絕特種場所聚眾鬥毆滋事，基隆警代局長親督百警擴大臨檢。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為貫徹杜絕聚眾鬥毆情事發生，展現公權力強勢作為，基隆市警察局代理局長黃勝智9日親自帶隊督導執行臨檢特種營業場所，出動上百名警力，大規模臨檢KTV、PUB，小吃部，電子遊藝場等36處場所。黃勝智表示，讓業者知道不能跨越紅線。

基隆市警察局於9日晚上9時30分，在第一分局由分局長王貴正主持勤教。代理局長黃勝智親自督導勤前教育，會後並親自帶優勢警力，至容易發生聚眾鬥毆場所KTV實施擴大臨檢，針對各包廂酒客，逐一盤查身分。警方前往仁二路一間KTV臨檢，十幾名年輕男女在慶生，看到這麼多警察，以為發生什麼事？

▲ 杜絕特種場所聚眾鬥毆滋事 基隆警代局長親督百警擴大臨檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 杜絕特種場所聚眾鬥毆滋事，基隆警代局長黃勝智親督百警擴大臨檢。

基隆市警局代理局長黃勝智表示，有鑑於日前他轄聚眾鬥毆事件頻傳，基隆為展現公權力，特針對易發生聚眾鬥毆場所，如KTV，PUB，小吃部，電子遊藝場所等，將持續嚴正執法，不定期結合各分局及各直屬大隊，統合運用優勢警力，強力掃蕩、壓制，讓業者知道不能跨越紅線。

另外，不能在店內販毒、吸毒、開槍、聚眾鬥毆，並以「高強度、高密度」執行閉鎖式擴大臨檢，展現執法力道與強度，希望特定業者勿心存僥倖，勿在本轄聚眾鬥毆滋事，或從事任何不法行為，警方絕對強力執法不鬆懈。

▲ 杜絕特種場所聚眾鬥毆滋事 基隆警代局長親督百警擴大臨檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 杜絕特種場所聚眾鬥毆滋事 基隆警代局長親督百警擴大臨檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 杜絕特種場所聚眾鬥毆滋事 基隆警代局長親督百警擴大臨檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 杜絕特種場所聚眾鬥毆滋事 基隆警代局長親督百警擴大臨檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：基隆,警察,臨檢

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