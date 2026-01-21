　
高鐵年終7個月創新高　員工爽揭3大優勢福利

▲▼ 台中,高鐵特區,商用不動產,商辦熱點,國際化,總太建設,辦公室,商辦,烏日,第一大,物流共和國,廠辦,門面,三鐵共構,台中高鐵 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲高鐵發出7個月年終，羨煞不少上班族。（圖／記者陳筱惠攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣高鐵近日公布年終獎金方案，總獎金高達7個月，創下歷史新高。其中，員工年前能領到約3.4個月年終，年中還能再依績效發放平均3.4個月績效獎金，加上1.2萬元營運激勵金。對此，許多員工開心之餘，也分享在高鐵上班3大隱藏優勢，羨煞不少上班族。

總獎金制度化　年前先發3.4個月

高鐵公司近年推動「總獎金制度化」政策，總獎金高達7個月。根據規劃，年終獎金為3.4個月，預計2月6日發放，還有平均3.4個月的績效獎金，依個人績效於6月30日發放。另外，還有1.2萬元的營運激勵獎金。

▲▼高鐵,高鐵列車,台灣高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵員工平均月薪約4萬2792元。（圖／記者李姿慧攝）

根據薪資查詢平台《比薪水》統計，高鐵平均月薪約4萬2792元，其中站務員起薪3萬8000元起，服勤員則3萬5000元起跳。員工平均年薪為60萬1833元，年薪中位數則為63萬1500元。

高鐵上班3大優勢　休假不會被公司煩

許多高鐵員工在平台上分享，高鐵優勢在於環境單純、培訓健全、工作穩定，不用把工作帶回家，可以兼顧「工作與生活平衡」，加上「加班費優渥」，若國定假日出勤，一天可額外領取近4000元加班費。

福利方面，最有感的是「通勤免費」上下班免費搭高鐵，而且員工「搭高鐵」有銅板價。至於最大優勢，是能「真正下班」休息，放假可以安心出國玩，不用怕有人找你處理公事，回來也不會一堆事等著處理，而且「下班後公司就不會煩你、休假日可以自己選，站務排班也很彈性。

