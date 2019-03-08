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到東南亞旅行記得！「帶一本看不懂的書回台灣」幫新住民解鄉愁

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▲▼誠品文化藝術基金會執行長米君儒與燦爛時光東南亞主題書店負責人張正(右)（圖／誠品提供）

▲到東南亞旅行可以「帶一本看不懂的書回台灣」，幫新住民解鄉愁。（圖／誠品提供）

記者林育綾／台北報導

台灣有許多來自東南亞的新住民，光是移民和移工就有約百萬人，他們卻難有母語書籍能一解思鄉之苦。誠品書店即日起邀請所有赴東南亞洽公、旅遊的人，「帶一本自己看不懂的書回台灣」類別不拘，再就近至書店門市投入捐書箱，讓新住民一解鄉愁。

誠品書店去年起精選引進泰國、越南、緬甸、印尼、新加坡、菲律賓、馬來西亞等國書籍，包括設計、生活、時尚、財經類別等雜誌，希望擴大閱讀視野，也期能滿足閱讀東南亞書籍的需求。

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這次誠品文化藝術基金會與燦爛時光書店合作，邀請民眾從東南亞帶書回台灣，就近至誠品書店投入捐書箱，誠品會將您分享的好書轉贈至燦爛時光，也會捐助到誠品基金會「閱讀分享」計畫的書籍需求單位。民眾也可以選擇直接寄書到燦爛時光。

此次捐書計畫更歡迎大家在捐贈時，於書籍扉頁簽下大名、寫幾句溫暖的話，讓這本書更加獨一無二。期盼這本承載著善意的家鄉書籍，能讓與我們共同生活在台灣土地的東南亞朋友，透過閱讀一解鄉愁，擁有一段無可取代的美好閱讀時光。 

收書地點：誠品書店各門市捐書箱

▲東南亞許多國家，都是台灣人喜愛的旅行目的地。（圖／記者林育綾攝）

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關鍵字：誠品書店,誠品,新住民,移民,移工,東南亞,東南亞旅遊

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