到東南亞旅行記得！「帶一本看不懂的書回台灣」幫新住民解鄉愁

▲到東南亞旅行可以「帶一本看不懂的書回台灣」，幫新住民解鄉愁。（圖／誠品提供）

記者林育綾／台北報導

台灣有許多來自東南亞的新住民，光是移民和移工就有約百萬人，他們卻難有母語書籍能一解思鄉之苦。誠品書店即日起邀請所有赴東南亞洽公、旅遊的人，「帶一本自己看不懂的書回台灣」類別不拘，再就近至書店門市投入捐書箱，讓新住民一解鄉愁。

誠品書店去年起精選引進泰國、越南、緬甸、印尼、新加坡、菲律賓、馬來西亞等國書籍，包括設計、生活、時尚、財經類別等雜誌，希望擴大閱讀視野，也期能滿足閱讀東南亞書籍的需求。

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這次誠品文化藝術基金會與燦爛時光書店合作，邀請民眾從東南亞帶書回台灣，就近至誠品書店投入捐書箱，誠品會將您分享的好書轉贈至燦爛時光，也會捐助到誠品基金會「閱讀分享」計畫的書籍需求單位。民眾也可以選擇直接寄書到燦爛時光。

此次捐書計畫更歡迎大家在捐贈時，於書籍扉頁簽下大名、寫幾句溫暖的話，讓這本書更加獨一無二。期盼這本承載著善意的家鄉書籍，能讓與我們共同生活在台灣土地的東南亞朋友，透過閱讀一解鄉愁，擁有一段無可取代的美好閱讀時光。



收書地點：誠品書店各門市捐書箱

▲東南亞許多國家，都是台灣人喜愛的旅行目的地。（圖／記者林育綾攝）