聞味道、摸紙質！愛書7大狂熱症狀：拿書墊飲料最母湯

▲很多愛書人的癖好：摸紙質、聞味道。（圖／誠品書店 the eslite bookstore 授權提供，以下同，未經同意禁止翻攝）

記者林育綾／綜合報導

雖然「滑手機」取代不少人的閱讀興趣，不過仍有很多愛書成癡的人，對他們來說書本的神聖不可侵犯，誠品書店日前在臉書分享「愛書成癡的7種狂熱症狀」，包括買書不拿第一本、拆膜會有心痛的感覺、喜歡摸紙質和聞味道、看到有感的字必須手抄紀錄...等，其中「不准放飲料在書上！」獲得最多共鳴，就連不是書痴的網友看了都表示「這絕對母湯！」「太沒水準」、「人神共憤！」

誠品書店小編提到，這7種症狀是多年來看過無數客人、同事都有的特殊行為，因此做了整理分享，看看身為專業書蟲的網友們中了幾項？

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No.1 不准你放飲料在書上

▲「心在淌血！不准在書店這樣做！還有不要挑戰愛書朋友的底線⋯⋯。- 非當事書，拍攝過程沒有一本受到傷害 -」（圖／誠品書店提供）

有些人逛書店，順手就將飲料放在一旁的書上，但杯子上的水滴會使書本留下水漬、受到破壞，實在是不可曲的行為。誠品小編表示，「非當事書，拍攝過程沒有一本受到傷害。」不過也提到這行為看了心都在淌血，提醒大眾不要在書店這樣做，更不要挑戰愛書朋友的底線。此行為引發最多網友共鳴，紛紛留言「真的母湯！」「無法原諒」「我不是書痴，也覺得很沒水準。」「看到圖的第一秒手都抖了一下！」

No.2 愛書買兩套，一組閱讀一組收藏

▲「你拆了收藏那套，我就跟你拼命！」 （圖／誠品書店提供）

不少愛書人遇到自己愛不釋手的作品，會一次買兩套，一套用來閱讀，另一套純收藏。小編引言打趣提到「你拆了收藏那套，我就跟你拼命！」讓不少網友也表示「慘！這點又說中了」但也有許多人感嘆「沒空間放啊，殘念！」「每次買書前都先考慮，要不要先買書櫃。」

No.3 看到有感文字要手寫記錄

▲堅持手抄有感的文字，是不少愛書成癡的人都有的習慣。

古云「書中自有黃金屋。」往往讀者們會因為書本裡的某些文句，受到啟發與觸動，這時候不少書迷都會手抄記錄下來。許多書控和手帳控都表示「這個中了！」儘管隨著手機的便利，有不少人記在自己行動載具的記事本上；但也有不少網友表示「手抄才有fu！」「手寫的感覺還是不一樣。」還有人說「沒紙可寫，我就先拍照記錄，怎樣都不可以折出小耳朵。」

No.4 喜歡摸紙質、聞味道

▲「這是我的閱讀小確幸！希望你也懂......」 （圖／誠品書店提供）

儘管電子書搭配電子載具越來越興盛，但對於一票愛書人而言，書本的紙質觸感、氣味，仍舊是無法取代的重要元素。不少網友看了都表示「我懂。」「一定要聞！」「周圍沒人我也會聞一下。」「特別愛聞新書，類似喜歡吸貓的概念。」還有專業聞書人表示：「最完整的聞法是整本快速的搧過，讓每一頁的味道都衝出來，舒心。」

No.5 拆書膜會有心痛的感覺

▲「尤其是精裝書！想看又捨不得......拆膜後一定會用五倍的愛保護它。」

針對喜愛的書，想看又捨不得拆開，特別是精裝書，這是許多愛書人的共同感觸。不過也有網友表示自己特別享受拆膜的過程，還有人堅持要親自拆，「如果有家人搶先我一步，我是會大爆氣的，甚至想重買一本新的！」其他也有人提出「拆完書膜馬上包書套」的解套方式。

No.6 愛書出新書封還是要入手

▲誠品小編：「經典書出新書封真的很萬惡啊> <」

經典、受歡迎的書籍若是遇到再刷、再版的情況，常有重新設計書封再次發行的情形，誠品小編提到「經典書出新書封真的很萬惡啊！」不少網友回應「不買不行，買了又想剁手」但也有許多人考量到現實情況表示「這個我還好。」「口袋不夠深。」「只有當時第一次買下的那版那本才是只屬於我的書。」

No.7 買書不拿架上的第一本

▲辛苦店員整理平台了！（感恩的心）

由於書店的書陳列方式，通常第一本是最多人翻閱的書，可能有凹痕甚至髒污，因此有不少客人在購買時，會挑選放在下方較新的書，原因都是想要較新、較完好的書。不過這一點公布後，意外引出許多網友表示：「我反而都買第一本。」「第一本翻最爛都沒人要還被其他客人嫌棄，所以都會買下來。」「以前會拿下面新的，現在心態轉變了，覺得沒人買很可惜，都拿上面那本了。」「有時我會故意選爛的，想把可憐的受傷孩子帶回家。」「我也是耶！居然有同好！」小編看了也誇讚這行為是「最頂級的愛書人，代替書謝謝你。」另外也有人提到「挑書況好的，可以理解，但是翻亂了不順手整理回去真的沒品！而且上一本和下一本也會因為這樣而有破損，根本就是惡性循環。」呼籲大家無論愛不愛書，在大眾書店翻閱時都請珍惜，針對借來的書也要發揮惜物的公德心。