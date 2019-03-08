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轟動地方媽媽！大野狼國際書展24小時免費　還有2折立體書

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▲轟動地方媽媽！大野狼國際書展24小時免費展出　還有超狂2折套書 （圖／《奇奇一起玩樂趣》授權提供）

▲轟動地方爸媽的最狂書展「大野狼國際書展」即將在今年6月開跑。 （圖／《奇奇一起玩樂趣》授權提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝）

記者林育綾／台北報導

轟動地方媽媽爸爸的「大野狼國際書展」又要來了，2019年展期將在6月6日至17日，地點同樣位在老地方「新北市工商展覽中心」。這個位於五股工業區的書展被家長們口耳相傳、魅力十足，除了「24小時不打烊」連續12天免費參觀，更狂的是標榜超過200萬冊、有最便宜的國際英文書籍，根據往年有下殺2折的套書，包括小朋友超愛的立體書，價格都便宜到讓家長跌破眼鏡，有不少媽媽表示「逛3小時欲罷不能，還買不夠！」

▲轟動地方媽媽！大野狼國際書展24小時免費展出　還有超狂2折套書 （圖／《奇奇一起玩樂趣》授權提供）

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▲書展標榜超過200萬冊、有最便宜的國際英文書籍。 （圖為2018年照／《奇奇一起玩樂趣》提供）

大野狼國際書展標榜有「最便宜的國際英文書籍」，每年展出期間竟然「24小時不打烊」，還有超多便宜又划算的童書、套書、小朋友最愛的立體書，過去展出後隨即被各個親子粉絲團、部落客、地方的家長們不斷打卡PO文曬書，曬了戰利品又燒到其他爸爸媽媽，持續爆紅，讓這個位在五股工業區的書展，成為親子界口耳相傳的「最狂書展」。

▲轟動地方媽媽！大野狼國際書展24小時免費展出　還有超狂2折套書 （圖／《奇奇一起玩樂趣》授權提供）

▲超精美的立體動物圖鑑書只要210元，其他立體童書價格也落在140元到180元之間，非常划算。

部落客《奇奇一起玩樂趣》就分享自己在去年逛了3小時「欲罷不能」，其中一本精美的立體動物圖鑑書，才要價210元，其他立體童書價格則大約在140元到180元之間，「實在非常划算！」讓她不小心買了近6千元才脫身。得知今年的書展即將在6月開跑，也興奮表示「哇！又要來了！開心，去年覺得買不夠。」

▲轟動地方媽媽！大野狼國際書展24小時免費展出　還有超狂2折套書 （圖／《奇奇一起玩樂趣》授權提供）

▲▼有超多小朋友愛的卡通動畫書、童話書。

▲轟動地方媽媽！大野狼國際書展24小時免費展出　還有超狂2折套書 （圖／《奇奇一起玩樂趣》授權提供）

奇妙的是2019年「大野狼國際書展」截至目前（3月7日）尚未成立官網，官方粉絲團也尚未發布消息，僅在新北市工商展覽中心的網頁檔期表中，低調、悄悄地預告展覽日期為「2019.06.06~2019.06.17」，資訊不多，不過可見到承襲過往傳統24小時不打烊，且今年將連續12天免費參觀。此消息傳出後，已有家長蓄勢待發，估計屆時會再度於親子圈形成一波超狂的曬書潮！

▲轟動地方媽媽！大野狼國際書展24小時免費展出　還有超狂2折套書 （圖／新北市工商展覽中心）

▲2019年「大野狼國際書展」尚未正式成立官網宣傳，僅在新北市工商展覽中心檔期表低調預告。（圖／翻攝自新北市工商展覽中心官網）

2019 Big Bad Wolf 大野狼國際書展
展覽日期： 2019.06.06~2019.06.17
主辦單位： 台灣大野狼有限公司
展覽時間：平日、假日24小時
參加費用：免費
地點：新北市工商展覽中心（新北市五股區五權路1號）

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關鍵字：大野狼國際書展,大野狼書展,國際書展,最狂書展,親子書,童書,立體書,書展,新北市旅遊,親子旅遊,五股工業區,新北市工商展覽中心

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