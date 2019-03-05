藝術界「館長」李俊賢過世享年62歲　後輩哀：他總讓我感覺像父親

▲ 藝術界「館長」李俊賢過世，享年62歲，他一生為人海派，提攜無數後進，對台灣藝術貢獻功不可沒。（圖／翻攝自李俊賢(Stone Lee)個人臉書）

記者林育綾／台北報導

藝術家圈口中的館長、爐主——李俊賢於4日過世，享年62歲，出生於台南麻豆的他，擁有當代、現代藝術創作背景和豐富教學經驗，曾任高雄市立美術館館長，生前為人海派、提攜無數後進，在藝術圈人緣極佳，過世消息傳出後引發藝術界人士哀悼，更有後輩緬懷「他總讓我感覺像父親」、「我們會堅持信念與夢想，將李俊賢館長的精神永遠埋入心底。」

新浜碼頭藝術空間創辦人、曾任高美館館長的李俊賢(1957-2019)出生於台南，1979年師大美術系畢業，1984年在南畫廊舉行首次個展《神秘之行》，1986年前往紐約深造，取得紐約市立大學碩士學位的2到3年期間視野大開，後來返回台灣，2010年出版《台灣計劃》作品與專文，為台灣主題作品塑造學術基礎。

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他的作品擁有強烈的視覺震撼，以「甩筆」的方式添加張力，強調畫面的動感與速度，李俊賢說：「甩，是一個動作的凝固；是速度的定格。我要產生顏料與畫布碰撞的痕跡。」獨特的創作風格，使他成為台派代表畫家之一。

▲李俊賢在生前養病期間，2月10日於臉書分享創作：「十天之後恢復畫圖，目前直線仍畫不準，相信在身體恢復後，還是可以的。」（圖／翻攝自李俊賢(Stone Lee)個人臉書）



▲被稱為館長、爐主的李俊賢，生前教學嚴格又認真，學生懷念「他總讓我感覺像父親。」（左圖／哲學星期五＠高雄；／圖右由網友提供）

他於2019年3月4日病逝，消息傳出後讓藝術圈大大小小為之悲慟「藝術界又痛失人才」，有不少後進在臉書感念：「好多年前第一次在壁畫隊受震撼教育好像是昨天的事了，一直很感謝李館長多年來的鼓勵與栽培，對台灣藝術的貢獻，難過即使無法再聊夢想了！但是我們仍然會一直堅持這信念跟夢想，將李俊賢館長的精神永遠埋入心底……一路好走」

也有學生表示他讓人感覺像個父親：「當年他上課時候很嚴肅，總讓我想起我的父親⋯⋯畢業後老師也在工作上幫助我許多，只有感激，想念與他喝酒的時候，所以今晚我要喝點酒⋯⋯老師這一生中活的精彩。」

前高雄市議員吳益政也回憶，「2008年我們推動眷村保留、搶救左營眷村，李俊賢先生率先贊聲，還自掏腰包支持，是真正的文人雅士！」、「謝謝館長。眷村保留與活化，我們會繼續努力向前！」