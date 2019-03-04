求學5年全免費！　慈科大首招30名新住民學生續招100名原民生

▲慈濟科技大學首招新住民學生，凡具新住民身分的國中畢業生均可應考。（圖／慈濟科技大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「不用擔心繳不出學雜費，又能比別人提早學習一技之長！」慈濟科技大學護理科四年級學生黃佳蓉（太魯閣族）坦言，當初就是為了減輕家裡經濟重擔，才選擇了慈濟科技大學原住民專班。儘管課業重，但只要考取護理師國家執照，就不怕找不到工作，還能省下40多萬元學雜費，又能保證未來就業！相較於同年齡層的朋友，黃佳蓉說：「我已贏在起跑點上！」

108學年度（今年九月入學），慈濟科技大學獨立招生100名原住民學生，求學5年不用負擔學雜費、住宿、伙食、服裝、實驗、教科書等費用，每月還能領3,000至5,000元的零用金，畢業後即可進入慈濟醫療體系求職，等於未來就業的保證。尤其，只要成績達班上前五名，就能再領每學期20,000元的獎學金！

甚至，不再侷限原住民身份，奉教育部核准，108學年度慈濟科技大學更外加了30名新住民子女名額！凡具有原住民、新住民身分的國中畢業生均可應考。3月4日至18日網路報名，免繳報名費，4月13日考試，考試科目為國文、英語與數學，考試成績達最低分發標準，可於5月11日辦理現場登記分發。

▲慈濟科技大學目前有800多名原住民學生，唯獨少了鄒族、邵族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族，就能彙集全台灣共十六族的原住民族群。

慈濟科技大學校長羅文瑞表示，1996年起成立原住民專班，至今共培育1,634多名原住民學生，慈濟基金會補助金額更高達428,427,864元。再對照106學年度護理師考照率達81.9％，遠高於全國平均值51.56％。尤其，為了避免原住民或新住民，因身分或家境差異，導致同儕排擠、對立或衝突，所以，學校刻意將一般生、原住民學生與新住民子女共同編班，學習接觸不同族群、尊重多元文化。

所謂的新住民子女身分，是指設籍本國的在學學生，其父或母一方為與國人結婚的外國人、無國籍人、大陸地區人民、香港或澳門居民，且在台合法居留、定居或設有戶籍者 （不包含華僑及無戶籍國民）。

目前，慈濟科技大學有800多名原住民學生，唯獨少了鄒族、邵族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族，就能彙集全台灣共16族的原住民族群。即使就讀的是佛教學校，卻有不少天主教或基督教社團，既尊重原民生的宗教信仰，也多了歸屬感。慈濟科技大學護理科一年級學生古妤婕（太魯閣族）表示，身為基督徒，在慈濟科大卻一點也不會不自在，也參加原住民青年服務社，跟著社團到部落帶動中小學、衛教服務，能將所學回饋社區，很有成就感。