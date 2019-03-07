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蔡英文推薦習近平「好好讀這些書」　感觸：台灣精采因為充滿巨大挑戰！

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▲▼ ▲▼ 出版社送書到總統府　蔡英文堅持付錢：這樣我才能帶回家（圖／蔡英文IG @@tsai_ingwen）

▲出版社贈書到總統府，蔡英文堅持付錢「這樣我才能帶回家。」（圖／翻攝自蔡英文IG @tsai_ingwen）

記者林育綾／台北報導

總統蔡英文不久前在台北水準書店一口氣買了19本書，其中8本是八旗文化出版社的《興亡的世界史》，得知總統偏好歷史書後，八旗文化主編王家軒決定再送12本書讓總統看好、看滿，6日在幕僚協助下送書到總統府，不過蔡英文堅持付錢，「不付錢會被放進總統府檔案室，付了錢我才能帶回家看。」期間與王家軒等人相談甚歡，還建議出版社「應該推薦習近平好好讀這一套書。」而蔡英文著迷於各個在強權夾縫中生存的小國歷史，也說出感觸：「台灣人可以活得很精彩，因為台灣充滿了巨大的挑戰！

▲▼ 出版社送書到總統府　蔡英文堅持付錢：這樣我才能帶回家（圖／王家軒授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲八旗文化贈送12本套書給蔡英文，她堅持「付了錢我才能拿回家看，你們不希望你們的書被放在檔案室吧？」（圖／王家軒授權提供）

今年獲得台北國際書展編輯獎的八旗文化主編王家軒，6日在個人臉書以「總統的閱讀課」為題，分享贈書給蔡英文的過程，他提到有人懷疑總統買書都只是做樣子，「我可以保證：絕對不是！總統談起各國歷史文化如數家珍，除了歷史老師外大概少有人能及。」他寫道，總統一直希望能讀到更多元、不同視角、不同史觀的歷史，最好能是本地人寫的。她一直在找這樣的書，而八旗剛剛好出了這樣一套書，蔡英文甚至建議出版社：「應該推薦習近平好好讀這一套書。」

王家軒說總統談到中亞時，提起自己多年前某次拜訪，不知道為什麼那班飛機飛得特別低，可以一覽中亞的地形地貌，不禁讚嘆是何等的美麗、壯闊；可惜台灣對整個中亞的理解非常貧乏，而從中國的角度來看「就是一個元朝」，古代中國人寫的歷史只有一件張騫通西域，連匈奴也還是「奴」，充滿了歧視意味，讓她感到可惜。

除了中亞，蔡英文對韓國也非常好奇，也表示過去課本上提到韓國只有薛仁貴、蓋蘇文，都是中國人看到的韓國而已，然而韓國的近代歷史很精彩，遠古的歷史更好看，更提到「韓國的歷史蠻悲慘的，今天能走到這樣，開始要成為強大的國家。她有時候看到韓國人，會覺得跟台灣是同病相憐。」遺憾至今仍少一本全面的韓國通史。

▲▼ 出版社送書到總統府　蔡英文堅持付錢：這樣我才能帶回家（圖／王家軒授權提供）

▲王家軒說，總統是重度閱讀迷，一談到書充滿了好奇、崇拜與期待。（圖／王家軒授權提供）

王家軒提到蔡英文不只對中亞、韓國有興趣，也對以色列、印度、東南亞等，「在強權夾縫中生存的小國」特別著迷，大概因為台灣也面臨相似的壓力和挑戰吧。他也說，總統顯然是一位重度閱讀迷，從前當學者時常常讀好幾個小時，如今公務繁忙沒有從前的餘裕，還羨慕編輯能成天與書為伍；不過最讓他感動的是，「總統的閱讀顯然都有明確目的，不只是為了個人興趣，而是為了她的政治使命而讀，為台灣的方向做思考。」

他表示，總統提到以色列時，雖然嘆息統治者一個接一個來來去去，但也因為有這麼多的苦難，它有它的魅力，並說了一句讓他聽了立刻血液滾燙的話：「台灣人可以活得很精彩，因為台灣充滿了巨大的挑戰！」有時候她會想，如果像美國鄉下的農夫一樣，一輩子在田園裡生活，多麼舒服清幽？但轉念又想，那樣不好，「還是台灣好，精彩，有意義。」卻不忘開玩笑「但是，這樣確實剝奪了我很多讀書的時間。」

▲▼ 出版社送書到總統府　蔡英文堅持付錢：這樣我才能帶回家（圖／王家軒授權提供）

▲蔡英文認為，「台灣人可以活得很精彩，因為台灣充滿了巨大的挑戰！」

王家軒說，總統就跟一般愛書人一樣，一談到書充滿了好奇、崇拜與期待，不過強調「這篇分享是憑個人記憶與個人視角紀錄，不能完整還原總統原意，只為個人留念用。」而蔡英文最後也堅持要付錢買書，如果不付錢，這些書只能放進總統府的檔案室裡，「付了錢我才能拿回家看，你們不希望你們的書被放在檔案室吧？」

此次讀書共和國郭重興社長與八旗總編輯富察贈送給總統的12本書，共有：

1.《克雷的橋》
2.《愛與黑暗的故事》
3. 《終戰這一天》
4.《旅人》
5.《無名者》
6.《人類文明的黎明與黃昏》
7.《草原王權的誕生》
8.《迦太基與海上商業帝國》
9.《歐洲霸權的光與影》
10.《搖擺於歐亞間的沙皇們》
11.《大英帝國的經驗》
12.《看見南亞》

▲▼ ▲▼ 出版社送書到總統府　蔡英文堅持付錢：這樣我才能帶回家（圖／蔡英文IG @@tsai_ingwen）

▲身為重度書迷的蔡英文，也感嘆公務繁忙沒有更多餘裕能閱讀。（圖／蔡英文IG @tsai_ingwen）

王家軒原文：

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