東南科大遭爆外籍生淪廉價勞工　教育部：若違法將嚴懲絕不寬貸

▲東南科大被爆出，該校與廠商合作的計畫書中標榜外籍生「僱用成本低」、「喜歡加班」、「能擔任危險工作」等。（圖／翻攝Google Map）

記者崔至雲／台北報導

東南科大近日被爆出，在廠商的合作計畫書中標榜外籍生「僱用成本低」、「喜歡加班」、「能擔任危險工作」、「不採用一例一休，比傳統移工還省」等優點。事發之後，東南科大為「誤導」道歉。對此，教育部7日也表示，如查獲有簡報所示之損害學生權益、違反勞動人權情事，將予以嚴懲，絕不寬貸。

針對網路流傳東南科大利用不當簡報招募實習機構一案，教育部經調查說明，6日已立即請該校說明，而該校的「觀光休閒與管理學院觀光休閒餐旅學程國際學生產學合作專班」學生目前有25位，在今年3月1日起至實習機構進行校外實習課程，分別為圓山大飯店18名、假日飯店3名、點點心股份有限公司4名，實習課程進行尚未滿1週。

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▲簡報介紹，東南亞實習生雇用成本低、喜歡加班，還能做危險工作。（圖／翻攝自東南科技大學簡報）

為確保學生權益，教育部表示，將持續督導該校校外實習情形，以確保實習課程符合人才培育需求及實習學生權益受到保障，學校雖稱已通知企業撤下簡報，且目前無發生簡報所示之情事，但教育部仍予以嚴正告誡，後續並會繼續加強查核該校所辦理專班之校外實習情形，如查獲有簡報所示之損害學生權益、違反勞動人權情事，將予以嚴懲。

▲簡報介紹，東南亞實習生不需遵守一例一休，每月再省3628元。（圖／翻攝自東南科技大學簡報）

教育部也重申，實習是課程學習一部分，實習機構與實習課程內容必須與學生就讀學系所需核心能力相符，後續將要求各大專校院檢視所屬學校外籍生教學及生活輔導狀況，務必於一個月內清查並掌握校內全體外籍生工讀及校外實習課程執行現況，杜絕一切「假留學，真打工」之情事，如消極不處理或刻意隱匿，後續如再有不法或不當事件發生，教育部定將嚴懲，絕不寬貸，除扣減獎補助款、招生名額及禁招境外生外，嚴重者列為專案輔導學校，此外，如學校涉犯刑法事由，將移送檢調偵查，並公布學校名單，以維護我國高等教育之聲譽及保障來台就學學生權益。