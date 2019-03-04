育達科大爆「黑工」事件！教團點出4大關鍵...教育部都知情

▲育達科大涉嫌透過與仲介合作，招攬菲律賓大學畢業生來台留學攻讀碩士，入境後強迫訂立非法打工契約。（圖／立委張廖萬堅辦公室提供）

記者許展溢／台北報導

育達科技大學遭爆透過仲介招生還強迫學生非法打工。全國私立學校產業工會理事長尤榮輝向《ETtoday新聞雲》記者透露，這種狀況好幾間私校都有，執行上也有很多不可告人事情，教育部都知情，礙於影響層面大無法公開，且造成此狀況主要有4大關鍵。

尤榮輝表示，私校引進東南亞外籍生政策起初是美意，在外交上有實質意義，加上同時可培植我國在東南亞影響力，增援資源少的私校，現在爆發非法打工，教部一清二楚，因繼康寧、醒吾案後，教部私下早就對不少私校進行調查，只是沒全部公開，就是考量影響層面很大，如讓原本在後段班私校加速退場、招生率再降，教部形同顏面盡失，會被冠上監督不周等問題，嚴重還打擊到政府新南向政策。

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尤榮輝說，私校爆發學生非法打工事件，主要有4大關鍵，包括私校招生孔急，東南亞學生需要高等學歷、想打工賺錢，仲介要牟利、教部也要有新南向政策業績，形成一個供需鏈。

▲教團認為，教育部對於東南亞學生在台非法打工完全知情。（圖／是張廖萬堅辦公室提供）

尤榮輝認為，後段班私校受少子化衝擊，增援減少，新南巷政策上通常較積極運作，只是教部明確規範學校不該透過仲介招生，但這些學校缺乏長期在國外深耕，最後還是只能透過仲介，久了政策扭曲變濫用，反而以「合法掩蓋非法」引進廉價勞工，最後學生繳仲介費，學校收介紹費，廠商收人頭費，學生來台後根本不能正常學習。

尤榮輝說，教部其實補助很多經費鼓勵學校招收東南亞學生，境外專班如招收到35人以上就有400萬元補助，20人也有2百萬元等，要避免此情況發生，教部除加強監督私校在政策執行上有很多不可告人地方外，學校更應將這些經費真正用到學生身上，安排適當師資，同時在東南亞國家深耕，之後就不用再透過仲介。