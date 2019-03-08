酷炫獻出處女導！上工72小時用撩妹提精神　摟肩女主播自肥：舒服要說～

▲首度擔綱電視廣告導演的酷炫，坐鎮現場指導作業顯得有模有樣。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

知名網紅團體「Wackyboys反骨男孩」中的酷炫自從化身為「酷炫老師」，努力拍影片「啟蒙」大眾不落人後，對拍片頗有心得的他認為「是時候讓大家知道我的實力了」，終於在近期首度跨界傳統電視媒體，擔任台灣聊天交友App《iPair》電視廣告的導演，獻出處女導！

此次《iPair》電視廣告特別請來五大主播一起演出，酷炫當然也不錯過這個露臉機會，一肩扛起劇本撰寫、導演、後製剪輯及演員等多重角色，即使連續72小時未闔眼，但心心念念的還是擔任導演的最大好處「好友分杯羹，遇到美女就NG！」。

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享盡導演福利 胯下運球博芳心

雖然只有寥寥可數的出場鏡頭，但「敬業」的酷炫不只親自上陣，還找來「Wackyboys反骨男孩」新生代網紅「培根」與「賽」參一腳，一起扮演看到女主播就兩眼發直的搞笑魯蛇。酷炫開玩笑表示：「好友分杯羹，遇到美女就NG，是擔任導演最大的福利！」

▲沒想到平日愛說幹話的酷炫，真的找來「培根」與「賽」一起和女主播拍片，忠實貫徹「好友分杯羹，遇到美女就NG」的理念！

拍攝現場，酷炫一看到《iPair》年度五大女主播，本來已經開始萎靡的精神，頓時眼睛一亮，使出渾身解數搞笑討好女主播。只見酷炫花招百出，稱讚對方髮型像阿嬤摳下的腳皮一樣捲，讓女主播瞬間傻眼；甚至現場示範胯下運球，不顧自己「蛋疼」只求女主播們多看一眼。連續被兩位女主播打槍後，酷炫眼見搞笑無法成功引起注意，乾脆耍狠招使出「導演」職權，一本正經揪女主播自拍，最後仍是壓抑不了本性，3秒一過就色心大起，一把攬住女主播的香肩，還頻頻說很「蘇胡」。

▲擔心外界把他貼上「導戲為自肥」標籤的酷炫，摟肩女主播時禮貌表示：「不舒服要跟我說。」下一秒又講：「舒服也要說～」被網友笑虧揩油的意圖根本超明顯！

連操3天3夜不關機 女主播撒嬌攻勢爭飯吃

這次擔任電視廣告導演，酷炫表示，自己一直都在思考如何把表演跟幕後做完美結合，有機會從網路跨界到傳統電視媒體，甚至擔任電視廣告導演，非常過癮。過去雖然工作常沒日沒夜，但沒想到這次會創下連續超過72小時沒睡覺的紀錄，雖然「ㄏㄧ累累」但大腦卻很亢奮，即使身體處在休息狀態，腦海也在思考腳本、構圖及剪輯方式。正式拍攝當天，除了頂著烈日熱到中暑外，超過午餐時間也堅持要一口氣拍完，最後在女主播們輪番撒嬌哀嚎的攻勢中，酷炫無法狠心拒絕，才點頭放飯。