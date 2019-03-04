老婆18年機車故障　老公怕她餓走22分鐘回家：讓妳久等了，快吃

▲原PO「抱怨」自家老公脾氣太好。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

新北市一名人妻2日在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，自己有一台爸爸送的機車，因為車齡高達18年，只要4、5天沒使用就會很難發動，結果當天老公騎車出門幫忙買食物，回程時突然發不動，最後乾脆自己走路回家，一進門也只說「讓妳久等了，肚子餓快先吃」，完全沒有發脾氣。

原PO提到，自己的機車騎了18年都捨不得換，一來是因為爸爸送的，二來是還能使用，只是如果4、5天沒騎就得踩發，2日當天剛好已經一個禮拜沒有使用，於是要求老公幫忙騎出去繞一繞，「他想說那就順便去買三媽（臭臭鍋）回來，我在家等吃就好。」

請繼續往下閱讀...

▲原PO的機車是爸爸送的，雖然車齡18年但還能騎，所以一直捨不得汰換。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

沒想到原PO老公騎出去沒事，回程時卻突然無法發動機車，試了10多分鐘還是沒有效果，最後乾脆提著食物自己走回家。「回家後完全沒有發脾氣，一句怨言都沒有，好像什麼事都沒發生，只說讓我久等了，肚子餓快先吃。」原PO提到，老公沒有怪她這個始作俑者，真心覺得對方EQ很高，畢竟光從Google地圖推算，1.7公里的距離走回家少說也要22分鐘，換成自己肯定會氣到直接發飆，「我老公的脾氣怎麼可以這麼好？」

其他網友看完整篇文章，紛紛留言調侃要原PO好好珍惜老公，「恭喜嫁到好老公」、「超貼心」、「差點被閃瞎」、「怎麼不搭車回家？太有毅力了」、「換成我家老公早就打電話開罵了，要好好珍惜他啊」。