台南小菜60元！高雄妹點一盤「只有8片」崩潰：難吃雷慘　在地人：很佛了

▲這一盤60元，各位願意買嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

台南號稱「美食之都」，路邊小吃不僅便宜用美味，每人一生必去一次朝聖。不過，有一名高雄女網友來到台南觀光時覺得被坑，點了一份60元的綜合小菜，結果盤子上只有少少的8片，她想說沒事好吃就好，結果一吞讓她傻爆眼說「超難吃，整個雷慘了。」

從女網友PO在「爆怨公社」照片可見，盤子上有著2片三色蛋、2隻小卷、2切片鯊魚煙、2香腸熟肉，並附上吃熟肉片必加的一小碟醬油膏，這樣一盤開價60元。

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她憤怒在貼文上寫道，她是高雄人來台南觀光，途中到某家米糕店用餐，但菜單上只寫「綜合小菜大小份」，她根本不知道會有什麼菜，還想說就是一般的滷菜而已，結果端上來是這樣，「如果我覺得他是這樣的量，這樣的價錢，我也不可能點，這樣在台南賣60元，整個被吭很大，而且又非常難吃，整個雷慘了。」

雖然這一盤60元小菜讓他覺得雷翻，但她仍是覺得台南的美食好吃、價格用公道，只是對於這店家開出的小菜價格，讓她很傻眼。她認為，台南的東西很少雷的，這店家的米糕她也覺得不錯吃，「但60元我是真的不能接受，怎麼這樣吭啦！」

▲有許多網友跳出來說，這一盤CP值很高，60元已經很便宜了。（圖／翻攝自爆怨公社）

這一發文，引來兩派網友激戰，其中一方覺得把觀光客當盤子，「這家是觀光客在吃的，台南人吃的米糕是在巷子內」、「要吃香腸熟肉不要在這種店吃...在地的濳規則......」、「香腸熟肉價格看老闆爽的，台南一般人也很少吃」、「n年沒在吃這家了」、「這種店家端出來不會不好意思喔，呵呵」、「台南發大財」、「原來是台灣法式米其林餐廳」。

但也有網友站在店家那一方，覺得這價位只是剛剛好而已，「佛心！問一下有沒有親戚做小吃的！懂不懂做餐飲的累！」、「這樣60，算便宜了」、「盤子上8片，60除8＝7.5元，算貴嗎？」、「新鮮的小卷一斤多少錢？川燙後切兩塊，7.5算貴？三色蛋要剝鹹鴨蛋、皮蛋再打蛋，分層蒸，7.5塊算貴？這些都是人工...嫌貴自己在家做，每種都想吃，又想便宜...真的比較不可能！」

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