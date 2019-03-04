蟑螂滿屋！恐怖大媽「弄爛素雅套房」狂欠費　房東才送急診...又一記回馬槍

▲好好的房間被弄成這樣。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

房東們最怕碰上賴帳、或髒亂不堪的惡質房客。就有一位大媽將原本乾淨整潔的套房，弄得像廢墟一樣，不僅物品、垃圾堆滿房，牆上更不時有蟑螂爬行，重點是她還拖欠房租、水電費等各項費用。房東仁慈不記較，也好不容易送走她，沒想到對方事後不斷騷擾，害老人家氣到進了加護病房。

房東女兒在爆怨公社發文怒道，有位誇張的中年婦女把一間好好的房子搞成垃圾場，除了牆上滿滿蟑螂爬行，走道也完全沒得行走，髒亂程度破表，讓人一看就起雞皮疙瘩。

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為了送走這尊超難請走的奧客，她父親對於積欠的房租、水電費就不予以計較，連因對方拖欠管理費，害他收到大樓管委會的存證信函，都默默幫忙處理。她感嘆，「原以為安全落幕擺脫奧房客，結果奇葩奧客一早不斷用未顯示號碼，打來騷擾我父親，表示有錢了想租，還非常不要臉地說，給她住就不用花錢再裝修整理。」

▲根本垃圾場無誤。（圖／翻攝自爆怨公社）

一席話，讓她更怒，心想「她還知道把別人家搞成這樣，重新裝修整理要花錢，那還這麼惡質」，於是馬上接過電話，霸氣嗆聲「妳再打來，我們法院見！」

房東女兒也心疼地說，「搞得我老杯過年身體差，送急診住加護病房，現在還來搞這招，當人家善良就好欺負哦！」對此，網友們紛紛替他們抱不平，直呼「人不要臉，天下無敵」、「下水道比較適合她住」、「有一次經驗後，下次記得房子要租給人類」、「不應該輕易放過她」。

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