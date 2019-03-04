弒母女碩士暴走嗆：腦中神秘力量叫我做　法院裁定收押不禁見

▲林女3日下午被警方移送時情緒穩定。（圖／記者張君豪攝）

突發中心／綜合報導

台北市士林區43歲的林姓女子涉嫌殺害73歲的老母親，她否認犯罪，直說「腦中有不可思議的力量、聲音在控制我」、「我很愛媽媽」。士林地方法院今日（4日）凌晨裁定准許羈押林女，但不禁見。

林母1日晚間被發現陳屍在天母東路的住處，頭部、胸部都有多處傷口，枕頭上血跡斑斑，警方勘驗後研判應該是被鈍器及銳器毆打致死，生前有可能受到虐待。不過，報案的林女推稱這一切都是「陌生黑衣人」做的，母親當天外出就遭到攻擊，接著被陌生人扛回家，不久後隨即斷氣離世。

然而，檢警調閱監視器畫面追查，並沒有發現所謂的「黑衣人」，案發現場還有清洗過的痕跡，諸多線索都指向林女嫌疑重大，訊後依《刑法》第272條第1項「殺害直系血親尊親屬罪」，3日晚間向法院聲請羈押禁見。士林地院4日凌晨已裁定准許羈押林女，但不禁見。

▼▲檢警發現事發當日林母是獨自一人返家，沒有所謂的黑衣人。（圖／記者張君豪翻攝）

奇怪的是，林女在偵訊期間矢口否認涉案，但檢警一問到案情細節，她就激動反駁「就跟你說是黑衣人了」，甚至說出「腦中有不可思議的力量、聲音在控制我，叫我做」等話。檢警調查發現，林女並未有精神科病史，也沒有定期就醫的紀錄，不過，從她的表現上看來有可能是罹患「人格解離」（多重人格障礙，MPD），才會在腦中幻想、虛構出所謂的黑衣人。

據了解，林女曾在美國留學並取得傳播碩士學位，頂著高學歷光環回台卻在求職路上頻頻碰壁，在家待業期間全靠經營服飾業的母親支付生活開銷，而她的父親多年前過世留下數筆房產，母女倆生活無虞。目前檢警已在母女倆的住處查扣掃把、拖把、棍棒等可能凶器，全案朝他殺方向持續偵辦中。

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