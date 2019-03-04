2個豬肉吐司！她一問細節...客人皺眉「跟昨天一樣阿」　神煩對話惹怒同行

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／綜合報導

看似簡單的早餐店工作，其實有著許多不為人知的辛苦。一名早餐店老闆昨天遇到一位客人，在她詢問餐點細節時，不管是配菜還是飲料部分，對方一開始都只說「跟昨天一樣」，看她滿臉問號才不耐煩地回答，面對不友善的態度，她不禁抱怨，「難道連你祖宗十八代的餐，本宮都得記好記滿？」

女網友在爆怨公社還原經過，當時客人點了兩份A餐後，她接著問「兩個豬肉吐司，要蛋嗎？」結果對方有些驚訝地回，「要啊~蛋跟昨天一樣，一個我兒子要吃的，一個我要吃的」，語畢她發現老闆有聽沒有懂，於是不耐煩地說，「就蛋不要太老啊，我兒子的不要菜，我的要加洋蔥，番茄醬少一點啊。」

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收到落落長的要求，老闆複述完接著問要什麼飲料；沒想到，客人語氣更不善，直說「跟昨天一樣啊！」她聽完瞬間燃起一把火，很想跟對方說，「好好點餐很難嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者楊蕙綾攝）

對此，網友們紛紛回應，「很多那種自以為全世界都要認識他的白痴台灣鯛」、「今天要吃昨天吃的，請自己去廁所挖」、「自以為跟老闆很熟的裝熟客」、「就算是常客，偶爾還是會改變吃的習慣」、「真的很討厭自以為的客人，一整天下來遇到的客人那麼多，又不是你的私人秘書，也沒有多收錢，為什麼店員就一定要記住你吃什麼」。

許多同行也心有戚戚焉，藉機抱怨道，「這些客人真的很討厭，我也遇過，還有直接跟你說他要多少錢的套餐（裡面還包括單點的東西），誰會知道你點什麼呢？我是你肚子裡的蛔蟲嗎？嘖嘖」、「很多客人都會說，我昨天有來啊，那麼快就忘記我要什麼了，搞得好像我一間店就你一個客人一樣」、「老娘那麼多客人，誰記得你昨天吃了什麼」。

另外，老闆在店裡也有特別寫出，「我眼中的奧客：1.錢用丟的 2.趕時間不先打電話，現點又催快一點」，直白的話語反而獲得不少人認同，笑讚「我喜歡這家的風格」、「想知道這間店在哪，朝聖一下」、「看板不錯，簡單明瞭」。