好友送出國！他0元爽飛南韓「幫帶骨董回來」　網揭慘痛真相：親友還在監獄

▲有人免費送你出國，你們敢去嗎？（示意圖／ETtoday資料照，與本文無關）

網搜小組陳怡伶／綜合報導

「有問題的東西，不要帶就好了～。」一名30歲男網友受到朋友招待免費飛往南韓玩，不過需要幫忙帶「骨董」回來避稅；他想說只是幫忙帶東西回來而已，並沒有什麼損害，還能輕鬆免費爽出國，想也沒有就給朋友護照。這一事被表姊知道後，嚇得急上網詢問，卻釣出網友超慘經歷說「我朋友被騙過，現在還在印尼監獄裡」。

該名表姊在臉書「爆怨公社」PO文說，表弟受到朋友委託「幫忙帶古董回來避稅用，免費送你去韓國」，得知不用出錢就大方給對方護照，決定下星期要飛去韓國玩，她聽完表弟的描述覺得事有蹊蹺，趕緊勸說阻止，「帶古董避稅我還是第一次聽說......。」

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▲網友覺得骨董沒有帶回來，只剩一罈骨灰罐而已。示意圖，與本文無關。（示意圖／達志影像）

不管她用什麼理由阻止，但表弟堅持要去，讓她苦惱發問說，這一聽就知道是有問題的，但表弟覺得反正來回機票對方都買好了，有問題的東西就不要帶，「這......有那麼單純嗎？會不會去了就回不來，講都講不聽，都已經30歲的人了，有什麼方法可以打醒他讓他不要去嗎？」

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▲表弟大方給朋友機票，決定去南韓玩了。示意圖，與本文無關。（圖／取自Unsplash）

網友看了紛紛揭穿真相，認為這只是一場騙局，只是利用表弟來犯法，「就是運毒」、「我朋友被騙過，現在還在印尼監獄裡」、「當心被人要求帶毒品，抓到判死刑」、「準備關到死或是死刑吧」、「帶古董回來，然後古董就壞了，要賠～」、「還聽過要去日本刷爆信用卡的...」、「無疑是洗錢或運毒」、「就是走私毒品的手法吧，更可能是被故意當做棄子的護航標靶」、「運毒的，他會被運回去中國槍斃」。

也有網友覺得既然30歲都勸不聽，那不如就讓表弟吃吃苦頭，「先看一下，韓國的境內刑責就好...」、「希望你弟打給你時不是在被移送的路上」、「能自己帶，對方就自己帶了，幹嘛花錢請別人帶？」、「古董沒帶回來，變骨灰罈回來」、「多跟你弟弟吃頓飯~帶他去做他想做的事～剩沒幾天了～」。

▼有網友自曝經驗說，朋友被騙，現在還關在印尼監獄裡。示意圖，與本文無關。（圖／取自pxhere）