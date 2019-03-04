睡到別人女友被從夢中打醒　小王睜眼正牌男友持刀站床邊

記者黃翊婷／台北報導

張姓男子不滿李姓男子和自己的女友搞曖昧，一氣之下帶著兩名友人潛入對方位於桃園市的住家，看到人正躺在床上熟睡，竟然直接用拳頭痛毆打醒，再把兩台電腦砸壞丟進水裡，最後持刀逼簽20萬元的本票，結果反而被法官依加重強盜罪判處7年10個月有期徒刑。

▲李男被認為與張男的女友搞曖昧。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

李男指稱，2016年4月21日下午2點多他在家中呼呼大睡，結果睡到一半突然被人抓住胸口並徒手毆打頭部，醒來就看到床邊站著3名男子，「他（張男）一手抓住我脖子，另一手從口袋拿出一把按壓式的黑色短刀，我看到刀子就不敢反抗，他還要我別白目、不要報警，接著叫一個小弟去買本票，另一個小弟顧門。他們原本要我拿出身分證，我不願意，就假裝開抽屜說沒看到，反而被搶走皮夾和手機。」

而張男雖然承認有帶兩名友人前往李男住處，但並未動手毆打或把電腦打壞泡水，「是女友請我去幫忙拿回她的私人物品，才會帶著朋友進去搬她的衣物和飼養的小狗，雖然過程中有發生衝突，但絕對沒有拿刀威脅，也沒有逼簽本票。」

▲張男持刀威脅李男簽下20萬元的本票。（示意圖／達志影像）

不過，高等法院法官調閱兩人的LINE對話紀錄，發現張男曾拍下李男住處的鑰匙威脅，「你家鑰匙，沒關係我等一下叫人去你家抓你」、「工地現場很小，遲早會碰到的，你就不要被我發現在哪裡的工地上工，看我會不會對你客氣」。

雖然張男覺得一審判處7年10個月有期徒刑太重，但高等法院法官認為，他因為感情糾紛就帶人闖入李男住處，毆打之後又搶走皮夾內的現金、手機，甚至逼簽本票，事後毫無悔意，最後裁定駁回上訴，依舊維持原審見解。