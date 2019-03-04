老公癱瘓爽偷吃人夫　按摩女生下女嬰塞馬桶狂沖再泡水一夜

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國際中心／綜合報導

泰國清邁府（Changwat Chiang Mai）上月25日發生一起恐怖棄嬰案，43歲的按摩店女員工不顧丈夫癱瘓，偷偷與另一名人夫發生性關係，結果生下女嬰又擔心養不起，乾脆丟在馬桶裡，直到隔天才被其他民眾發現。幸好女嬰命大獲救，當地檢警已聯絡生父前來處理監護權問題，5日將依法向清邁法院起訴這名狠心的媽媽。

綜合泰媒報導，女子的丈夫長期癱瘓在床，家中開銷都靠她一人在按摩店工作支撐，上月25日一如往常前往上班，卻突然肚子痛，急忙衝進廁所竟然產下一名女嬰，擔心養不起會變成負擔，於是狠心將寶寶丟在馬桶內，還試圖強行沖掉，最後發現沖不走，乾脆丟著假裝什麼事情都沒發生，並回到店裡繼續上班。

▲女嬰獲救時體溫很低，幸好經過急救已經脫離險境。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

清邁警方表示，26日凌晨2點多剛好有民眾進到廁所，發現馬桶裡有一名還連著臍帶的女嬰，嚇得趕忙報案，由於寶寶已經泡水一夜，獲救時體溫很低，大家都沒有把握到底能不能救活，幸好送往醫院搶救後奇蹟保住一命，目前仍在住院觀察中。

為了找出到底是誰狠心丟棄女嬰，警方調閱廁所附近的監視器畫面過濾，很快鎖定這位按摩店女員工涉有重嫌，進一步追查才發現原來她就是生母，因為與另一名人夫偷情懷孕，才會選擇把孩子丟掉。

由於女子涉犯遺棄未滿9歲兒童等罪，檢警預計本月5日將她起訴，最重可能會面臨3年的有期徒刑，或是罰款6000元泰銖（約5800元新台幣）。至於女嬰的監護權要如何處理，警方表示，已聯絡生父前來處理，畢竟女子將來要面對法律制裁，恐怕無法照料孩子。

▼女子發現水沖不走女嬰，乾脆就把孩子塞在馬桶裡不管。