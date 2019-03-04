第一次到女友家被摸手　進門準岳母穿深V睡衣等著「阿姨幫你用」

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到女友家見家長難免會緊張，王姓網友在臉書公開社團「戀愛公社」PO文分享一段奇葩的經驗，有一次和交往兩個月的女友回家吃飯，對方的媽媽一直偷摸他的手，第二次登門拜訪幫女友拿忘記帶的東西，一開門就直接嚇傻，「她媽媽穿著白色連身睡衣，而且沒穿內衣，那個溝深到不見谷底。那次就是我最後一次去她家了。」

▲原PO聲稱，女友的媽媽外表看起來很年輕。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

原PO提到，女友（現已分手）家是單親家庭，阿姨在他們交往兩個月時提出到家中一起吃飯的邀請，結果一見面就被抓住雙手誇讚，「到底是哪個男生常常讓我女兒晚回家」、「沒想到是這麼帥的小帥哥」，接著突然又翻手看掌心，說是要檢查有沒有斷掌紋，免得女兒遇到固執又極端的人，「但她的手一直摸著我的手滑動。那晚吃飯阿姨很熱情也很健談，後來我發現她看我的眼神有點奇怪，好像想透露什麼訊息。」

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後來有一次女友忘記帶東西，請原PO幫忙回家拿，還說媽媽會在家等著開門；結果第二次登門拜訪當場把他嚇傻在門口，「一開門她媽媽穿著很素雅的白色連身睡衣，長度只到大腿，有點滑滑的光澤感那種，不是透明薄紗也不像A片裡那種誇張的性感衣物，但她沒有穿內衣，胸前兩點若隱若現，那個（乳）溝深到不見谷底，不過還是有穿內褲啦。」

▲原PO第一次到女友家吃飯就被狂摸手暗示。

原PO見阿姨熱情邀約進屋喝點東西再走，還說「阿姨幫你用」，直覺不對勁，趕忙笑著找藉口聲稱女友急著要拿東西，所以要趕快回去，下次有空會再前來拜訪，「那次就是我最後一次去她家了。當時女友偶爾還是會說，『我媽一直問你要不要來我家吃飯』，當然我最後肯定都說不要。回想起來還好當初只是檢查手掌，而不是脫褲子檢查XX。」

這段離奇的經驗也讓其他網友看了忍不住留言調侃，「還好你沒娶她女兒，不然肯定一輩子陰影」、「哈哈哈，是A片看太多了嗎？」、「只能說人帥真好」、「其實那是媽媽在測試你啦」。