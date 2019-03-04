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一句「我挺其邁不想賣」被檢舉？　高雄郭家肉粽7月調漲開發票

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▲▼韓國瑜當選…訂200顆肉粽 ！老闆傻眼「我挺其邁不想賣」　韓粉尷尬了。（圖／翻攝自陳其邁直播）

▲老闆郭明坤因為一句話力挺陳其邁，一度在網路上受到韓粉留言批評。（圖／翻攝自陳其邁臉書直播）

 生活中心／綜合報導

高雄市鹽埕區60年老店「郭家肉粽」去年在選舉期間因為老闆力挺陳其邁，一度引起韓國瑜的支持者不滿，如今又傳出遭人檢舉沒開發票，雖然國稅局回應其實早在選舉前就陸續接到檢舉，但還是掀起外界討論。而老闆郭明坤證實確有此事，最快7月就會開始開發票，到時肉粽價格也會跟著調漲。

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韓國瑜去年以15萬票的差距當選成為高雄市長，支持者為了慶祝特地向郭家肉粽訂購200顆肉粽，打算在同年12月13、14日發送。沒想到老闆郭明坤被媒體問到這件事時，對著鏡頭坦言，「我是挺陳其邁的，這訂單我不是很想接啊！」反而被韓粉以1星負評在臉書粉絲專頁狂刷，還挨嗆「無良店家，要讓你倒閉」。

現在又傳出郭家肉粽被檢舉沒開發票，根據《蘋果日報》報導，財政部高雄國稅局鹽埕稽徵所表示，的確有民眾提出檢舉，但這個狀況早在1、2年前就出現，並非因為「瑜邁選舉」事件，業者經過輔導已經同意從下半年開始開立發票；郭明坤則坦言，過去確實有接到國稅局通知繳稅金，每次只要收到單子就去繳錢，金額最多就1、2萬元，他願意正面解讀這件事，希望大家不要牽扯上韓國瑜，只是開發票就等於要把稅加在客人身上，雖然最快7月就會施行，但到時肉粽的價格也會跟著調漲。

其實郭家肉粽在選後被韓粉用1星負評洗版，後來陳其邁得知此事還親自上門拜訪，更與老闆來個大大的擁抱，直接以實際行動呼籲大家應該要有愛與包容。而高雄市觀光局日前推出「旗鼓鹽美食地圖」，其中也包含郭家肉粽，郭明坤當時接受媒體採訪時提到，韓國瑜上任之後鹽埕區的遊客真的變多了，店裡的生意也更好了，至於下次選舉要挺誰，他會選擇「有才能、會做事的人」。

▼陳其邁與老闆郭明坤擁抱。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁大大的溫暖擁抱來了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁點了肉粽，表示自己都在郭家肉粽吃到飽才走 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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關鍵字：高雄,發票,郭家肉粽,陳其邁

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