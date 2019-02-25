拿傘必做這件事！他買吃的「一個動作」超方便　1.2萬人共鳴：我也會！

▲最近常下雨，原PO一個動作讓網友超有共鳴。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

冷氣團前幾日報到，一連好幾天又濕又冷，出門時也一定得帶著雨傘，但如果手上有東西，又要一邊撐著傘，真的很不方便。一名男網友就貼出自己拿傘的照片，文中問「你有這樣做過嗎？」沒想到這個動作，讓上千人都紛紛留言「我常常這樣耶」、「這不是他本來的功用嗎」、「很常這樣做，很方便」。

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見他拿著傘，在傘的握把處則掛上一袋吃的，沒想到貼文竟吸引1.2萬網友按讚，超過1200人留言熱論。其他人紛紛直呼「這樣超方便的呀」、「常常，尤其抱著小孩的時候」、「下雨天購物一定要的啊」、「剛剛買鹹酥雞回來也是這樣」、「不是都這樣用嗎」、「撐傘牽小孩這樣超好用噠」、「感覺那是食物絕對安全領域哈哈哈！」

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▲這……這不是雨傘必備功能嗎 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

也有人分享自己的悲劇，說再也不敢這樣掛，「有，然後要收傘的時候，完全忘記有那袋，全打翻」、「有，斷掉害我麵掉到地上」、「有，結果有一次我忘了上面有掛飲料，直接收傘，飲料就爆了」、「以前常這樣掛～但是有次下大雨……手上提滷味+零食，外加一碗粥掛手把，一個鑰匙開門在彎腰，不說了……都是淚」、「我還勾過腳踏車把手，異想天開要控制方向結果他媽的摔車」。

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