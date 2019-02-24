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孕婦跪求白沙屯媽祖「救我爸」被摸手3分鐘　遭酸：是要香油錢…她回應了

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▲▼孕婦跪求白沙屯媽祖「救我爸」被摸手3分鐘　遭酸：是要香油錢…她回應了。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台youtube）

▲當時懷有7個月身孕的原PO拿出父親的衣服，被白沙屯媽祖的鑾轎觸碰。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台youtube）

 記者張靖榕／綜合報導

一名彰化女網友在臉書上分享2016年為了重症父親拜託白沙屯媽祖的往事，引起媒體及網友關注，許多人為原PO當時的處境感到同情也給予支持，但也有不少酸民不以為意。對此，原PO今（24日）回應，「這篇故事背後有很多眼淚是你們無法體會的」、「我分享的用意，是我的心靈得到慰藉。」

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當時在籌備婚禮的原PO已經懷孕7個月，卻遭逢父親遇上嚴重車禍，躺在重症加護病房昏迷未醒的打擊，雖然持續積極和醫生討論，但心靈上仍需要有人將她從這絕望的泥濘中拉出來。於是原PO得知白沙屯媽祖出巡後，便和姊姊跪在地上哭喊，「拜託媽祖，求您讓爸爸醒過來」，沒想到正在趕路的鑾轎真的為了她回頭，並觸碰她雙手3分鐘之久，讓她感到像被媽媽抱著說，「不要怕，有我在。」

►►►重病父昏迷37天！女兒挺7月孕肚「救我爸爸」　白沙屯媽祖趕路…竟回頭摸手

▲▼孕婦跪求白沙屯媽祖「救我爸」被摸手3分鐘　遭酸：是要香油錢…她回應了。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台youtube）

▲▼孕婦跪求白沙屯媽祖「救我爸」被摸手3分鐘　遭酸：是要香油錢…她回應了。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台youtube）

▲原PO與家人一起跪求白沙屯媽祖幫助。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台youtube）

文章在臉書《靈異公社》分享後引來不少網友熱議，部分媒體也有報導；然而留言串出現了部分酸民的回應，指原PO太過迷信，「被摸手的意思是今年的香油錢還沒給」。許多網友看到酸民的回應後，紛紛留言，「人家信什麼，是人家的自由」、「在心靈的慰藉上，信仰跟科學不衝突啊」、「宗教是一種寄託」、「這世上有很多科學無法解釋的力量」、「白沙屯媽祖真的很靈驗。」

原PO在《ETtoday新聞雲》臉書粉絲團回應網友的留言表示，當初只是純粹在靈異公社分享自身經驗，沒想過會上新聞，「我知道有病就是要看醫生，當然我也很謝謝整個醫療團隊，這篇故事背後有很多眼淚是你們無法體會的。」她說，家人從爸爸車禍後就一直積極想辦法救他，每天都分2個時段去看待在重症加護病房的爸爸，「根本無法想像我爸的頭七就在我婚禮那天。」

▲▼她跪求白沙屯媽祖「救我爸爸」被摸手救贖　酸民：是要香油錢…原PO回應了　。（圖／翻攝自臉書）

▲原PO回應網友留言。（圖／《ETtoday新聞雲》臉書粉絲團）

原PO表示，「我分享的用意是我的心靈得到慰藉」，當初爸爸在醫院昏迷37天，「根本無法想像心情是多麼煎熬」，而想要爸爸牽手陪著走過紅毯的願望，「對我來說都是奢侈。」她說，「唯有體驗過媽祖婆進香的人才會感受到，人在無助徬徨的時候是多麼需要被拯救。」

許多網友也回應原PO，「別理他們，至少我很感動」、「南無阿彌陀佛」、「節哀，不需要為了這些人的嘴巴解釋什麼」、「別理酸酸們。」

▼不少網友給予原PO支持和祝福。（圖／翻攝自臉書）

▲▼她跪求白沙屯媽祖「救我爸爸」被摸手救贖　酸民：是要香油錢…原PO回應了　。（圖／翻攝自臉書）


ET快訊
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關鍵字：白沙屯媽祖,靈異公社

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