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1人1桶杜老爺！台南喜宴吃一半...豪華「扇貝螃蟹鍋」上桌　粉紅亮點被讚翻

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▲1人1桶杜老爺！台南喜宴吃一半...豪華「扇貝螃蟹鍋」上桌　網見粉紅亮點讚翻。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲仿真狗狗蛋糕登場。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

南部喜宴走豪華路線已不稀奇，但一道道高檔且精緻的菜餚端上桌時，還是充滿各種驚喜。一名女網友昨天南下參加婚宴，從開胃菜到霸氣火鍋，都讓她讚不絕口，就連之前超夯的仿真狗狗蛋糕，竟然也能看得到。

女網友昨天到台南喝喜酒，從頭到尾吃下來，她再次印證了南部喜宴一貫霸氣的風格，她在「爆廢公社二館」po文笑說，「吃得很撐，南部的喜宴果然讚讚讚。」

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▲1人1桶杜老爺！台南喜宴吃一半...豪華「扇貝螃蟹鍋」上桌　網見粉紅亮點讚翻。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲干貝超大顆。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

從她分享的幾張照片可見，開胃菜以干貝、蘋果、四季豆等搭配呈現，在用料和擺盤上一點也不馬虎；接著鰻魚及炙燒鮭魚握壽司等，也誠意十足；沒想到吃到中間，載滿蝦、蟹、貝類、蔬菜等豐富食材的「霸氣海鮮船」上桌，狂掀一波高潮；最後甜點也沒讓大家失望，竟然是每人一桶杜老爺冰淇淋。

儘管看過不少南部婚宴菜色，網友們還是忍不住讚嘆，紛紛笑回「有沒有南部人要結婚的？麻煩來炸我」、「南部辦桌超大氣」、「一人一桶冰淇淋，好開心」、「講的我好想去南部吃喜宴」、「哇~這一桌肯定不便宜吧」、「我們今天也是XD，中部人整個傻眼，這怎麼帶回去啦」。

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▼不論開頭還是結尾都很霸氣。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲1人1桶杜老爺！台南喜宴吃一半...豪華「扇貝螃蟹鍋」上桌　網見粉紅亮點讚翻。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲1人1桶杜老爺！台南喜宴吃一半...豪華「扇貝螃蟹鍋」上桌　網見粉紅亮點讚翻。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

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關鍵字：喜宴,南部喜宴,婚宴,豪華,冰淇淋,杜老爺,扇貝螃蟹鍋,握壽司,爆廢公社二館

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