自己的上司自己選！　日企「離職率狂降」剩不到1%

記者吳美依／綜合報導

日本北海道札幌市一間公司推出「上司選擇制度」，讓員工自由挑選心儀主管成為上司，離職率竟從11.3%暴跌至0.9%，成效相當驚人。

日媒《ABEMA》報導，許多人認為，薪資或職場發展在很大程度上取決於「上司的好壞」，甚至因此衍伸出「上司扭蛋」（上司ガチャ）一詞，更有問卷調查顯示，日本近8成想辭職的員工，都將「主管」列為主因。

為了因應這項問題，札幌市的耐震設計公司「櫻花構造」採用「上司選擇制度」，將8名主管優缺點製成手冊，提供給所有員工參考，而且內容相當直白。

例如，山田室長的優點是現場知識豐富、精通Excel，缺點是對部下缺乏興趣、不擅長與女性相處。菅野室長被描述為認真負責、優先考量員工工作便利性，但也經常抱怨、發牢騷。

「櫻花構造構造」導入這項制度後，離職率從11.3%驟降至0.9%。員工渡邊梨沙表示，公司內部將此制度稱為「社內轉職」，「遇到困難可以隨時改變工作環境，讓員工很有安全感。能夠輕鬆調動並自主選擇工作方式，成為我繼續這份工作的動力。」此外，由於是自己選擇的上司，對工作也會產生更強烈的責任感。